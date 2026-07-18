Quién es la preferida de Antonela Roccuzzo entre las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina

Una foto de Antonela Roccuzzo en redes sociales confirma que hay una de las parejas de los futbolistas con quien tiene relación más cercana que con el resto.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó postales inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el equipo de Lionel Scaloni celebraba un nuevo paso histórico, las familias de los futbolistas volvieron a ocupar un lugar destacado en las tribunas y una imagen publicada en las redes sociales terminó de confirmar una amistad que ya despertaba comentarios en los programas de espectáculos y las redes sociales.

En las últimas horas, Antonela Roccuzzo compartió una foto junto a Muriel López Benítez , esposa de Lisandro Martínez , dejando en evidencia la cercanía que mantienen desde hace tiempo y que se fortaleció durante la actual Copa del Mundo. La imagen, tomada desde el palco, las muestra de espaldas, abrazadas y observando el campo de juego mientras disfrutaban de la clasificación argentina. El gesto no pasó inadvertido entre los seguidores de ambas, que destacaron la complicidad y el afecto que transmitía la escena.

Aunque las parejas de los jugadores de la Selección argentina mantienen una excelente relación entre sí, la cercanía entre Antonela Roccuzzo y Muriel López Benítez quedó especialmente reflejada en esta competencia. Durante el Mundial 2026, ambas coincidieron en el mismo palco para seguir los encuentros del conjunto nacional, compartiendo la experiencia junto a sus familias. Quien brindó más información sobre esta amistad fue Juli Argenta en el programa de Yanina Latorre , donde analizaron la imagen de Antonela, su bajo perfil, su atención a cada detalle que comparte públicamente y porque sorprendió que ella misma realizara ese posteo.

Agregaron también que la convivencia en cada partido que brinda el mundial y su contexto fortaleció un vínculo que ya existía y que ahora quedó reflejado públicamente a través de sus publicaciones. Mientras otras integrantes del grupo también comparten espacio en las tribunas —como Caro Calvagni junto a Agus Gandolfo—, la fotografía publicada por Antonela evidenció la afinidad especial que mantiene con la esposa del defensor argentino.

Luego del triunfo que aseguró el boleto a la definición del torneo, Antonela Roccuzzo publicó una serie de imágenes de la jornada y expresó toda su felicidad por el presente del seleccionado: "¡Gracias a Dios, vamos Argentina! ¡A la final!", escribió junto a las fotografías que rápidamente acumularon miles de reacciones. Por su parte, Muriel López Benítez también compartió distintos momentos vividos durante la celebración, aunque hubo una historia de Instagram que llamó especialmente la atención. En ella aparecía abrazada con Antonela y acompañó la publicación con un mensaje que dejó en evidencia el cariño que las une: "La alegría inmensa de compartirlo con vos", escribió la pareja de Lisandro Martínez.

Un grupo unido que acompaña a la Selección argentina

Más allá del protagonismo de los futbolistas, las familias volvieron a convertirse en un sostén fundamental durante el recorrido de la Selección argentina en el Mundial. En cada partido, las tribunas mostraron a esposas, hijos y seres queridos alentando al equipo y celebrando cada victoria. En ese contexto, la relación entre Antonela Roccuzzo y Muriel López Benítez se transformó en una de las imágenes más comentadas tras la clasificación a la final.