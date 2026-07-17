Trágico temporal en Chile dejó tres muertos: inundaciones, corte masivo de luz y cientos de evacuados

El fenómeno conocido como "Niño Godzilla" golpea con fuerza con devastadoras lluvias y vientos de 100 km/h. Cuáles son las zonas más afectadas.

Un intenso temporal afecta a Chile, en medio de una alerta por el impacto del fenómeno conocido como "Niño Godzilla" , que ocasiona devastadoras lluvias y fuertes vientos en varias regiones. Hasta el momento hay tres personas fallecidas.

Autoridades chilenas confirmaron que el sistema frontal de lluvias y tormentas afecta a diez de las 16 regiones del país y provocó inundaciones, cortes masivos de electricidad, daños en viviendas y restricciones preventivas en decenas de puertos.

En medio de las intensas precipitaciones y ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, se registraron l menos tres personas muertas y 590.824 usuarios sin suministro eléctrico en Chile.

Las regiones de Biobío y La Araucanía son las más afectadas hasta el momento por el temporal, y concentran la mayoría de los cortes de energía, luego de soportar intensas precipitaciones y ráfagas persistentes.

Asimismo, se informó que más de 100 viviendas resultaron afectadas y las autoridades mantienen una vigilancia especial sobre los ríos Curanilahue y Pichilo, ante el riesgo de crecidas y desbordes.

En la zona de Concepción, un vuelo comercial debió regresar a Santiago después de un intento fallido de aterrizaje por ráfagas que alcanzaron los 107 kilómetros por hora.

Tres muertos en medio del devastador temporal

Las autoridades locales indicaron que ya son tres los fallecidos en medio del fuerte temporal. Una de las víctimas era un trabajador que fue golpeado por un árbol mientras despejaba una ruta en la región del Biobío.

Otro hombre murió después de caer del techo de su vivienda mientras limpiaba canaletas en La Araucanía. Y la tercera persona falleció tras sufrir una descarga eléctrica en Santiago de Chile.

Ante la gravedad y el impacto del temporal, el Gobierno Nacional ya envió viviendas de emergencia a las zonas más golpeadas, preparó efectivos militares para posibles tareas de asistencia y suspendió las clases en distintas regiones del centro del país.

Alerta roja y suspensión de clases

La Dirección Meteorológica mantiene alertas por lluvias intensas y saturación de suelos, mientras las autoridades pidieron respetar las indicaciones oficiales y extremar las medidas de prevención.

En este contexto declaró alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana durante todo el fin de semana.

Como medida preventiva, el Gobierno suspendió las clases para el viernes en toda la zona central, que abarca las regiones Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule, además de Atacama en el norte del país.

El presidente José Antonio Kast, durante una visita a los equipos de la Fuerza Aérea preparados para enfrentar la emergencia, afirmó: “Es imposible detener un fenómeno climático, pero podemos estar preparados para reaccionar lo mejor posible”.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que el país no enfrentaba un temporal tan extenso y con lluvias tan intensas desde hace dos décadas. “Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, afirmó Zúñiga en diálogo con la AFP.

Desde el Senapred ( Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) solicitaron a la población acatar las ordenes de evacuación, "es necesario advertir que todavía no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este temporal, por eso tenemos que actuar con anticipación".