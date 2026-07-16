Festejos en el Monumento por el triunfo de Argentina: hubo 11 demorados por riñas y violencia

El operativo de seguridad contó con más de 450 efectivos en el centro neuquino. Evalúan expandirlo a otros puntos de la ciudad.

Después de gritar dos goles contra Inglaterra que aseguraron la victoria de la Selección Argentina y el paso a la final del Mundial de fútbol por segunda vez consecutiva, 55 mil neuquinos se unieron para festejar en el Monumento al general José de San Martín y sus inmediaciones.

Así lo informó el coordinador operativo de la Policía de Neuquén, Marcos Mazzone en diálogo con LM Neuquén , detallando además que el amplio dispositivo de seguridad contó con más de 450 efectivos desplegados en distintos puntos estratégicos del centro neuquino.

"Hubo 55 mil personas, este festejo fue algo particular porque le ganamos a Inglaterra de la forma en que le ganamos", indicó el comisario con alegría sobre la clasificación que llegó en los últimos minutos del partido y culminó con los jugadores mostrando una bandera que rezaba: "las Malvinas son argentinas".

Además de destacar la masividad hizo hincapie en que no hubo comercios ni colectivos afectados. Este era uno de los objetivos principales porque anteriormente, durante la celebración de cuartos por la victoria de Argentina sobre Suiza se registraron algunos daños materiales.

11 personas demoradas

El operativo de seguridad comenzó antes del inicio del partido cuando para las dos de la tarde una primera dotación de efectivos se apostó al frente del Cine Teatro Español de la Avenida Argentina. Allí llegaría a su vez la primera multitud de hinchas de la selección para ver la transmisión en vivo en pantalla gigante a cargo de la Fundación BPN.

Alrededor de las seis de la tarde, con una clasificación asegurada, luego de estar con el corazón en la mano hasta que el árbitro marcó el final del partido frente a Inglaterra, cientos de familias comenzaron a llegar al tradicional punto de encuentro del Monumento a San Martín.

Para este momento el dispositivo de seguridad ya había desplegado un vallado y expandido la presencia policial por todas las calles del centro. "El operativo se extendió hasta la medianoche, aunque algunos festejos siguieron", indicó Mazzone.

"Hubo 11 demorados por diferentes disturbios, entre ellos una mujer", señaló el coordinador quien destacó que los procedimientos estuvieron justificados por alteraciones del orden público y una tendencia a la violencia que debía ser evitada, pero no se vinculó a hechos graves o al uso de armas.

"Los demorados son por riñas que se producen, propios del consumo de alcohol, provocar a la autoridad policial, perturbar la alegría de los festejos", explicó y agregó: "se los demora para evitar que sea algo grave".

En tanto, detalló que se trató de personas mayores de edad, entre 18 y 45 años, a quienes les aplicaron contravenciones: "no dejamos que sean delitos o lesiones, porque una persona embriagada provocando disturbios puede llegar a lastimar a alguien".

Omar Novoa

Por último, indicó que esta mañana realizarán un balance por la magnitud de los festejos. Cabe destacar que 30 mil personas participaron de festejos tras la victoria de cuartos contra Suiza y en la semifinal contra Ingleterra la cantidad ascendió a 55 mil personas.

Entonces, el 19 de julio, en la final del Mundial de Fútbol que Argentina jugará contra España, podría desatarse una participación mucho mayor. "Vamos a ver la ampliación del operativo no solo el Monumento a San Martín sino al oeste neuquino y otros puntos donde la gente salió", dijo.