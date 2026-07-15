Los efectivos de una academia auxiliaron a la víctima tras caer desde un muelle de Trieste. El damnificado fue hospitalizado con lesiones leves.

Un auto se hundía en el mar y un grupo de militares se arrojó al agua para salvar al conductor.

Cuatro oficiales y dos suboficiales de la Academia Militar de Módena rescataron a un hombre que había caído en su automóvil a las aguas del puerto de la ciudad de Trieste, en el noreste de Italia .

El grupo de militares , que se encontraba en la zona portuaria acompañando a los alumnos de la institución académica en una visita guiada oficial, se lanzó de inmediato al mar para retirar al conductor del interior del habitáculo antes de que el vehículo quedara completamente cubierto por el agua y se hundiera cerca de la costa.

El accidente se produjo a las 12.15 horas frente a la Piazza Unità d'Italia, entre la Scala Reale y el muelle de Audace, momento en que los instructores advirtieron que el coche se precipitaba de manera imprevista hacia el mar con una persona atrapada en su interior.

Los héroes fueron cuatro oficiales y dos suboficiales de la Academia Militar de Módena, Italia.

Tras lograr la extracción de la víctima, los militares lo trasladaron hasta una zona segura en tierra firme, donde recibió asistencia de los servicios sanitarios locales de emergencia y fue derivado en una ambulancia del servicio 118 al hospital Cattinara en estado leve.

Dotaciones de Bomberos, efectivos de la guardia costera, carabineros y agentes de la policía financiera se acercaron luego al sitio del incidente para asegurar el sector ante la presencia de una gran cantidad de curiosos. Las circunstancias por las cuales el auto se precipitó desde la plataforma costera hacia el mar están bajo investigación.

Cómo rescataron los militares al conductor del auto

La respuesta de los uniformados fue instantánea, al observar que el vehículo comenzaba a hundirse de manera progresiva. Los oficiales y suboficiales se arrojaron al agua uniformados y debieron trabajar directamente sobre la estructura metálica del rodado para forzar los accesos del habitáculo, permitiendo así la salida del conductor, quien se encontraba imposibilitado de evacuar la unidad por sus propios medios debido a la presión del agua.

Las maniobras de reflotamiento del auto se completaron con globos de elevación y una grúa.

Las maniobras de reflotamiento del auto se completaron con la intervención de buzos de la Unidad de Rescate Subacuático del Comando de Venecia, quienes estabilizaron la unidad bajo el agua con globos de elevación antes de su remoción final mediante una grúa.

Las autoridades sanitarias del hospital Cattinara confirmaron que el paciente se mantuvo bajo observación de rutina durante pocas horas antes de recibir el alta médica al no presentar complicaciones derivadas de la inmersión.

“Oportuna y decisiva” y “Actuaron por instinto”: las reacciones oficiales

El Ministerio de Defensa de Italia emitió un comunicado oficial para destacar el desempeño y los valores demostrados por el personal que ejecutó la maniobra de auxilio.

“Esta operación demuestra una vez más cómo el sentido del deber, la preparación y la toma de decisiones rápida son valores fundamentales en la formación de los oficiales del Ejército italiano, quienes, incluso fuera del entrenamiento y el servicio, son capaces de poner sus habilidades al servicio de la comunidad, interviniendo con valentía y espíritu de solidaridad para proteger la vida humana”, afirmó el Ministerio.

Al mismo tiempo, el organismo oficial calificó la intervención de los militares como "oportuna y decisiva” porque “contribuyó a salvar una vida” y “representa la expresión más auténtica de los valores que la Accademia Militare transmite a los futuros Oficiales del Ejército y del Arma de los Carabinieri: coraje, sentido del deber, altruismo y espíritu de servicio”.

El conductor del auto quedó bajo observación médica durante pocas horas, antes de recibir el alta.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, adhirió al reconocimiento público de los oficiales que llevaron adelante la evacuación de la víctima en el puerto de Trieste.

“Su coraje, preparación y sentido del deber hacen sentir orgullosa a toda la Defensa. Actuaron por instinto, poniendo su propia vida al servicio de otra persona. Este es el significado más auténtico de ser militar: servir al País y proteger la vida humana, siempre, incluso cuando no lo impone el deber. Gracias”, dijo Crosetto.