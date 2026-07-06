Precios tentadores: este es el sedán que cuesta menos de 26.000 dólares

Conocé el BAIC U5 Plus , el sedán chino que busca conquistar el mercado argentino con su valor y estilo, compitiendo con modelos establecidos.

Los vehículos chinos siguen ganando terreno en el mercado automotor argentino, especialmente por sus precios más que tentadores. Así, de la mano del fabricante asiático BAIC , surge una nueva opción en el segmento de los sedanes medianos , donde históricamente modelos como el Toyota Corolla marcaron la referencia por confiabilidad, trayectoria y valor de reventa.

Se trata del BAIC U5 Plus , que se presenta como una alternativa competitiva en la franja media: apuesta por diseño moderno , equipamiento abundante y motorizaciones orientadas al equilibrio entre consumo y rendimiento.

La propuesta de la automotriz estatal china apunta directamente a quienes buscan un sedán amplio, moderno y con buen nivel de confort , pero sin llegar a los valores de los modelos más establecidos del segmento. Su versión naftera se ofrece a 25.600 dólares , mientras que el Toyota Corolla XLI arranca en 44.082.000 pesos (poco más de 29.000 dólares).

El BAIC U5 Plus se consigue por 25.600 dólares.

Diseño y dimensiones: presencia moderna con proporciones de segmento medio

La comparación no pasa solo por el precio. El BAIC U5 Plus muestra una estética que busca combinar elegancia y deportividad. En cuanto a sus dimensiones, el modelo chino es más amplio: mide 4.660 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.480 mm de alto, frente al Toyota Corolla, que declara 4.630 mm de largo, 1.780 mm de ancho y 1.435 mm de alto. Estas medidas posicionan al U5 Plus para competir con sedanes compactos premium y algunos modelos del segmento C en mercados emergentes.

En su frente destaca una parrilla de trazos horizontales y faros LED estilizados que se integran con la línea del capot; el paragolpes incorpora tomas de aire de apariencia dinámica y detalles cromados que elevan la sensación de acabado. De perfil, líneas marcadas en la cintura y un zócalo inferior más oscuro refuerzan la sensación de solidez, mientras que la caída del techo hacia la parte trasera y un pequeño spoiler integrado ofrecen una silueta casi fastback, propia de las tendencias actuales del segmento.

Equipamiento: apuesta por tecnología a bordo y seguridad activa

Uno de los puntos fuertes del U5 Plus es su dotación tecnológica, que pretende cerrar la brecha entre precio y contenido frente a rivales habituales. Su objetivo es claro: ofrecer una propuesta que atraiga a compradores jóvenes y familias que esperan altos niveles de conectividad y ayudas a la conducción sin pagar el sobreprecio de marcas tradicionales.

El sedán chino se caracteriza por su moderno equipamiento.

El modelo chino ofrece:

Pantalla central táctil de gran tamaño (entre 10 y 12.3 pulgadas según la versión) con conectividad Bluetooth, USB y soporte para Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

de gran tamaño (entre 10 y 12.3 pulgadas según la versión) con conectividad Bluetooth, USB y soporte para Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Cuadro de instrumentos digital (cluster) completo, configurable, que complementa la experiencia digital del conductor.

(cluster) completo, configurable, que complementa la experiencia digital del conductor. Sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS): control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia (AEB), asistente de mantenimiento de carril y monitor de punto ciego en versiones superiores.

(ADAS): control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia (AEB), asistente de mantenimiento de carril y monitor de punto ciego en versiones superiores. Elementos de confort: climatizador automático de dos o tres zonas, asientos calefactables y -en versiones tope- tapicería en cuero sintético o combinación de cuero y tela, techo panorámico y arranque por botón con llave inteligente.

climatizador automático de dos o tres zonas, asientos calefactables y -en versiones tope- tapicería en cuero sintético o combinación de cuero y tela, techo panorámico y arranque por botón con llave inteligente. Iluminación full LED en faros delanteros y traseros, sensores de estacionamiento y cámara trasera (y, según versiones, cámara 360°).

en faros delanteros y traseros, sensores de estacionamiento y cámara trasera (y, según versiones, cámara 360°). Sistema de sonido con calidad mejorada y múltiples puertos de carga.

Motor y rendimiento: motores turbo orientados al consumo eficiente

El U5 Plus cuenta con un buen nivel sin llegar a los valores de los modelos de otras marcas.

El U5 Plus está dotado con motorizaciones modernas, típicas de la industria china reciente, centradas en motores pequeños sobrealimentados para equilibrar potencia y eficiencia. La opción principal suele ser un motor 1.5 litros turbo de inyección directa que entrega en torno a 150–180 caballos de fuerza y un par máximo en el orden de 220–260 Nm, cifras que permiten una conducción ágil en ciudad y suficiente empuje en ruta. En algunos mercados se ofrece además versiones con motores atmosféricos o alternativas con ajustes de potencia y consumo.

En transmisión, este sedán aparece asociado a cajas automáticas de tipos diferentes según la versión: transmisiones CVT orientadas al confort y la eficiencia o cajas de doble embrague de 6 o 7 velocidades para versiones con respuesta más deportiva. El consumo promedio declarado por fabricantes similares en este segmento se sitúa en 6–7 L/100 km en ciclo mixto para la versión 1.5 turbo, aunque cifras reales varían según condiciones de manejo y equipamiento.