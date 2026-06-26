Ferrari presentó su primer auto eléctrico y las críticas fueron lapidarias: cuál es la polémica

El Luce -primer auto eléctrico de Ferrari - se lanzaría al mercado a fines de 2026 y ya despertó todo tipo de polémicas. ¿Por qué?

En su sitio oficial, Ferrari consigna que su modelo Luce -el primer auto eléctrico de la compañía del Cavallino-, como todo Ferrari , es para siempre. Y resaltan que cuenta con asistencia a largo plazo para los componentes de alta tensión, incluidas batería y sistema eléctrico , servicio técnico con respaldo de fábrica, actualizaciones continuas y asistencia durante todo el ciclo de vida, para preservar el rendimiento y la durabilidad a lo largo del tiempo. Pero, ¿por qué ha causado tanta polémica la presentación del modelo Luce ?

Cabe recordar que el Luce se lanzaría al mercado a fines de 2026 y que su valor será de aproximadamente 640 mil dólares . Sin embargo, al parecer, quienes pueden acceder a comprar un auto por semejante valor no ven con buenos ojos que Ferrari haya diseñado un auto eléctrico .

Algunos fanáticos de la marca Ferrari criticaron fuertemente al Luce , el primer auto eléctrico de Ferrari , y lo definieron como "chatarra digna del basurero".

El Luce se lanzaría al mercado a fines de 2026 y su valor será de aproximadamente 640 mil dólares.

Luca Cordero di Montezemolo -director ejecutivo de Ferrari entre 1991 y 2014- aseguró que "estamos arriesgando la destrucción de un mito y siento mucha pena por eso. Espero que al menos le quiten el caballo rampante a ese carro".

Asimismo, otros usuarios de X fueron lapidarios con el lanzamiento del Luce: "Ferrari acaba de destruir su marca, tal como hizo Jaguar. Esto es chatarra directa al basurero"; "¿Qué está pasando con los fabricantes europeos de automóviles de lujo? Primero Jaguar y ahora Ferrari".

Especialistas en el sector automotriz señalaron que los ricos consideran que el auto eléctrico no es nada exclusivo. Y remarcan que la potencia ya no es sinónimo de exclusividad, pero la cilindrada sí. Los grandes motores resisten a cualquier tendencia y exigencia gubernamental. Los deportivos de combustión siguen incrementando sus ventas. Los precios de las subastas y las reventas aumentan exageradamente sin que haya un techo a la vista.

Ferrari El modelo Luce EV representa un cambio histórico para Ferrari.

Por otra parte, el lanzamiento del Luce llega en un momento en el que algunos de los rivales de Ferrari -en el segmento de los coches superdeportivos- como lo son Lamborghini y Porsche, redujeron el alcance de sus planes en relación a los vehículos eléctricos, dada la escasa demanda y la intensa competencia por parte de las marcas chinas.

Ferrari Luce Ferrari Luce. Ferrari

Lo cierto es que, tras el anuncio del lanzamiento del Luce, el valor de las acciones de la compañía en el mercado de Milán cayó en apenas unas horas un 8%. El director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, declaró que el Luce -término italiano que significa luz- se desarrolló a lo largo de media década.

Así es el Luce, el primer auto eléctrico de Ferrari

En su portal oficial, Ferrari define al modelo Luce como “100 % Ferrari. La arquitectura, completamente nueva, integra una fuente de energía eléctrica, motores diseñados por Ferrari y un avanzado sistema de transmisión. El resultado combina el rendimiento extraordinario Ferrari con una amplitud interior inédita en la marca”. El Luce funciona con un motor eléctrico fabricado por Ferrari en cada rueda, lo que permite al vehículo alcanzar las 60 mph (96 km/h) en aproximadamente 2,5 segundos.

Ferrari Luce Algunos fanáticos de la marca Ferrari criticaron fuertemente al Luce y lo definieron como "chatarra digna del basurero" . Ferrari

Cabe subrayar que no todas las voces fueron críticas con el Luce: "Un diseño auténticamente magistral. Ferrari acaba de desvelar el impresionante prototipo LUCE, y supone un cambio de paradigma total", subrayó un usuario. Asimismo, Flavio Manzoni -director de diseño de Ferrari- declaró en una entrevista que las críticas forman parte del proceso de innovación y reconoció que la idea de un Ferrari eléctrico con un diseño novedoso resulta "polarizante", aunque confía en que el público terminará valorándolo.