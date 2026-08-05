Esta señal suele estar presente habitualmente en rutas e implica una advertencia directa . Qué trasmite y los riesgos de no respetarla.

Señales de tránsito: qué significa la cruz negra en fondo amarillo y por qué es importante respetarla

Conocer qué quiere transmitir cada una de las señales de tránsito es fundamental para la seguridad vial, previniendo posibles accidentes con peatones u otros vehículos. Una de las más frecuentes en rutas y caminos es la representada con una cruz negra en el centro sobre un fondo amarillo , que forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Aunque parezca un diseño simple, su significado es una advertencia directa de un escenario que exige máxima atención para los conductores, ya que si bien no impone una obligación específica, es una señal preventiva .

Conocida oficialmente bajo la nomenclatura P.24 (A), su función principal es alertar al conductor de que se aproxima a una intersección o un cruce de caminos. No se trata simplemente de un indicativo de que hay una calle cortando el camino , sino de una llamada de alerta sobre la convergencia de flujos vehiculares.

La P.24 (A) es una señal de advertencia.

En términos técnicos, indica la presencia de una encrucijada donde las trayectorias de distintos vehículos pueden encontrarse, aumentando la probabilidad de situaciones de riesgo si no se adoptan las medidas de precaución adecuadas.

Muchos conductores experimentados suelen ignorar estas señales por considerarlas obvias, pero su presencia responde a estudios de ingeniería de tránsito que determinan que el punto exacto donde se ubica requiere, por alguna razón, que se refuerce su estado de alerta antes de llegar al cruce. En algunos sectores rurales o cercanos a pasos ferroviarios, esta advertencia cobra todavía mayor importancia, ya que pueden existir cruces sin semáforos ni barreras automáticas.

Dónde suele ubicarse la señal P.24 (A)

La colocación de la señal P.24 (A) no es aleatoria. Generalmente, se instala a una distancia prudencial antes de llegar al punto de intersección, calculada específicamente para que el conductor tenga tiempo suficiente de reacción.

Esta distancia varía según la velocidad permitida en la vía. En rutas o carreteras donde los vehículos circulan a mayor velocidad, la señal se coloca mucho más lejos del cruce para permitir una desaceleración gradual y segura. En entornos urbanos, donde el ritmo es más pausado, la señal puede aparecer más cerca del punto de cruce.

Además, es común encontrarla en zonas donde la intersección no es inmediatamente visible debido a curvas, vegetación, edificaciones o cambios en la rasante del terreno.

La señal puede complementarse con otros símbolos que detallan el camino.

Qué hacer ante la presencia de esta señal

Al ver esta señal de tránsito, los especialistas en seguridad vial aconsejan:

Disminuir la velocidad antes de llegar a la intersección.

Observar ambos sentidos de circulación.

Evitar realizar adelantamientos.

No efectuar giros bruscos.

Estar preparado para ceder el paso cuando corresponda.

Frenar si existe un paso ferroviario sin barreras y verificar que no se aproxime una formación.

Cuáles son los riesgos de no respetar la señal

Ignorar una señal preventiva como la P.24 (A) puede tener consecuencias graves. No respetarla supone los siguientes riesgos potencialmente críticos: