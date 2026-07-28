Está desde el fin de semana en la Ruta 260, que lleva al paso internacional Lago Blanco/Huemules, en el sur de Chubut. Lleva gas licuado de petróleo.

Peligro en una ruta de la Patagonia: por la nieve volcó un camión con combustible y no lo pueden sacar.

La nieve y el hielo acumulados en una ruta provocaron el vuelco de dos camiones que circulaban por la provincia de Chubut , y una consecuencia extra: las propias condiciones climáticas extremas que afectan a la Patagonia argentina impiden hasta el momento llevar a cabo los operativos necesarios para retirar los vehículos de carga.

Los camiones se encuentran entre los kilómetros 23 y 26 de la Ruta Nacional 260 , que conecta la Ruta Nacional 40 con el paso internacional Lago Blanco/Huemules, en el límite con Chile .

La principal preocupación tiene que ver con uno de los dos camiones ya que se trata de un transporte de combustible , -gas licuado de petróleo- por lo cual el operativo para su remoción requiere medidas de seguridad especiales.

El estado del camino y el hielo acumulado sobre la cinta asfáltica impidieron que las tareas pudieran realizarse hasta el momento. Este martes por la mañana, ese y el otro camión permanecían en los lugares donde volcaron.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) solicitaron a todos los conductores extremar las medidas de seguridad al transitar por ese sector de la Ruta 260.

En el kilómetro 26 de la Ruta 260 volcó un camión de transporte de alimentos.

Recomendaron, en ese sentido, reducir considerablemente la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

El organismo vial advirtió que las condiciones pueden variar rápidamente debido a las bajas temperaturas, por lo que insistieron en evitar maniobras riesgosas y conducir con especial cuidado, sobre todo para quienes tienen previsto viajar hacia la ciudad chilena de Coyhaique o utilizar el paso fronterizo durante los próximos días.

El clima de la Patagonia: qué dice el SMN

Este martes, la neblina intensa durante la mañana en la zona de Lago Blanco dificultó aún más las condiciones para los operativos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronosticaba nevadas para lo que resta del día, ni tampoco para el miércoles, lo que podría habilitar una ventana de oportunidad para retirar los camiones, que finalizaría el jueves, ya que a partir de ese día, el pronóstico indica 48 horas consecutivas con caída de nieve y lluvia.

De todos modos, mientras tanto, debería despejarse también el hielo sobre la calzada para que puedan trabajar las grúas.

Mientras tanto, los camiones permanecerán en el lugar hasta que sea seguro realizar el operativo de rescate, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los automovilistas que circulan por este corredor internacional.

Recomendaciones para los automovilistas

En tanto, el último reporte de estado de caminos publicado por la DNV el martes 28 de julio a las 8, indica lo siguiente para la Ruta 260: