Un seguimiento satelital de seis años en Santa Cruz revela información crucial vinculada a una preocupación habitual de los ganaderos locales.

Científicos monitorearon lo que cazan los pumas de la Patagonia para comer: ¿atacan ovejas?

Durante más de seis años, un equipo del CONICET , la Fundación Rewilding Argentina y universidades de Estados Unidos, entre ellas las de California y Wisconsin, monitoreó con collares satelitales a los pumas en dos parques nacionales de Santa Cruz : Monte León y Parque Patagonia.

Uno de los hallazgos centrales despeja una preocupación histórica entre los productores rurales de la región: la presencia de ovejas en la dieta de estos felinos resultó muy baja en ambos ambientes.

Pero si las ovejas casi no forman parte del menú, ¿qué es lo que realmente cazan los pumas patagónicos para comer?

Los collares satelitales registraban la ubicación de cada animal cada tres horas, lo que permitió a los investigadores reconstruir miles de recorridos e identificar los sitios donde los pumas permanecían por largos períodos.

Muchos de esos puntos correspondían a lugares de alimentación, y ese cruce de datos hizo posible determinar con precisión qué especies consumía cada animal.

Qué pasa con las ovejas

Los investigadores remarcan que, en ambos parques, la presencia de ovejas fue muy baja entre las presas identificadas.

Sin embargo, advierten que todavía no pueden sacarse conclusiones definitivas respecto a cuán amenazantes son estos felinos para la ganadería local.

En las reservas de Santa Cruz donde se hizo el monitoreo casi no registraron ataques a ovejas; pero falta relevar lo que sucede en estancias aledañas (foto de archivo).

Hasta el momento, se midió lo que cazan exclusivamente en estas áreas protegidas, pero falta ampliar el monitoreo a los establecimientos ganaderos linderos, para conocer con precisión qué ocurre fuera de los límites de los parques.

Aún así, con miles de sitios de alimentación mapeados a partir de los collares satelitales, el trabajo construyó una de las bases de datos más completas sobre la dieta del puma en toda América, con más de seis años de registros ininterrumpidos en Monte León y Parque Patagonia.

Y por el momento, las ovejas prácticamente no aparecen como parte de la dieta de estos felinos.

¿Qué cazan realmente los pumas?

El estudio, que arrancó en 2019, confirmó que el guanaco es la presa principal en los dos parques, aunque con diferencias marcadas según el ambiente.

En el Parque Nacional Monte León, sobre la costa atlántica, el guanaco representó el 44% de las presas registradas.

El segundo lugar en esta área protegida sorprende: lo ocupan los pingüinos, con una cuarta parte de los registros.

En cambio, en el Parque Patagonia, en el noroeste provincial, el guanaco domina de manera mucho más marcada y llega al 72% de las presas identificadas.

Muy por detrás aparecen choiques, caballos cimarrones y otras especies menores.

En Monte León, además de guanacos y pingüinos, los pumas cazan liebres europeas, choiques, zorros, hurones y peludos.

Machos y hembras, con dietas bien distintas

El seguimiento satelital también reveló diferencias entre sexos.

En Monte León, las hembras muestran una dieta más diversa, con mayor consumo de liebres, pingüinos, armadillos y zorros, mientras los machos concentran gran parte de su alimentación en guanacos.

El guanaco, el "menú" más frecuente en la dieta de los pumas de la Patagonia, según el relevamiento realizado en Santa Cruz durante seis años.

Los especialistas asocian esta diferencia al tamaño corporal: al ser más pequeñas, las hembras pueden cubrir sus necesidades energéticas con presas de menor porte, reduciendo los riesgos de cazar animales grandes.

La alimentación según las estaciones del año

En Monte León, durante la primavera y el verano, varias hembras reducen el consumo de guanaco y aprovechan la llegada masiva de pingüinos a las colonias reproductivas, una fuente abundante de alimento entre septiembre y marzo.

En Parque Patagonia ocurre el fenómeno inverso: en invierno, cuando los guanacos bajan de las mesetas hacia sectores más bajos, los pumas aumentan su consumo de camélidos y reducen la caza de choiques, caballos cimarrones y ovejas.