Fotos increíbles: pumas, zorros y cóndores cazan salmones en la Patagonia.

Científicos del Conicet registraron pumas alimentándose en un río de Santa Cruz. En todo el mundo, es la primera vez que se obtienen imágenes de esa interacción.

En el marco de investigaciones llevadas a cabo en Santa Cruz por científicos del Centro Nacional Patagónico del Conicet ( CENPAT - Conicet ), por primera vez se logró tener imágenes de pumas cazando salmones directamente del agua.

El comportamiento, que nunca antes había sido documentado a nivel mundial, fue detectado durante los estudios realizados por el Cenpat acerca de los cambios en la dieta de la fauna patagónica a causa de la presencia del salmón Chinook , una especie invasora presente desde hace cerca de 40 años en los ríos de la provincia.

Especialistas a cargo de la investigación advirtieron que se trata de una modificación en la dieta de la fauna local que impacta en el ecosistema , ya que los restos de los peces son consumidos por cóndores, águilas, caranchos, chimangos y zorros.

El salmón Chinook es una especie exótica e invasora proveniente del Pacífico Norte, cuyos ejemplares adultos registran longitudes superiores a 1,5 metro y un peso que oscila entre 5 y 60 kilos.

Zorros comen salmones en la Patagonia Zorros comen salmones en la Patagonia.

En Santa Cruz, “la presencia de este enorme pez ha alterado la alimentación de especies carroñeras como, cóndores, zorros, zorrinos, caracarás, caranchos, chimangos o águilas mora”, indica uninforme del CENPAT.

El descubrimiento de que los pumas se alimentaban de los salmones cazándolos directamente del río se produjo después de muchos años de observaciones en la región y, puntualmente, en el valle del río Caterina.

El Caterina se encuentra cerca del Campo de Hielo Patagónico Sur -la tercera extensión de hielo continental más grande del mundo, compartida por la provincia de Santa Cruz y Chile- y fue la primera cuenca con drenaje al Océano Atlántico invadida por el Chinook.

El misterio develado de los salmones muertos

“Desde 2003, observamos grandes cadáveres de salmón Chinook invasor dispersos a lo largo del valle del río Caterina”, contó Javier Ciancio, investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet).

Cóndores comen salmones en la Patagonia Cóndores comen salmones en la Patagonia.

“Estos restos de salmón, algunos depositados a cientos de metros del río, sugerían la presencia de un gran vertebrado que atacaba a peces vivos”, agregó Ciancio.

Recién en 2022, un pescador identificó signos claros de un cadáver fresco en un sitio de caza de puma junto al río, y más tarde avistó pumas cazando salmones. Fue el primer dato que hubo de la interacción entre pumas y salmones Chinook.

Para Ciancio, lo que se vio y ahora se fotografió puede ser signo de algo que sucede con mucha más frecuencia de lo que se creía.

“Dado el comportamiento críptico de los pumas y los mínimos restos que dejan en los sitios de carneo, la depredación de salmones por pumas podría estar ocurriendo de forma generalizada en los cientos de ríos invadidos a lo largo de la costa del Pacífico de la Patagonia sin ser detectada”, consideró.

Javier Ciancio, investigador del Cesimar-Conicet en la Patagonia Javier Ciancio, investigador del Cesimar-Conicet en la Patagonia.

“Es probable que el puma esté consumiendo estas presas debido a la falta de competencia con otros predadores y a su actual proceso de recolonización en la Patagonia”, sostuvo.

Por qué en Norteamérica no pasa lo mismo

Ciancio recordó, en ese sentido, otro estudio reciente del Cesimar-Conicet, sobre pumas que se alimentan de pingüinos.

“Al aumentar la densidad de la población, algunos ejemplares comienzan a especializarse en presas inusuales”, indicó.

El registro obtenido en la Patagonia argentina es el primero en el mundo. Aunque los pumas y los salmones coexisten en Norteamérica, no hay antecedentes de que se haya podido documentar esta interacción.

Esto se debe probablemente por la presencia de osos, que son dominantes frente a los pumas y basan su dieta en varias especies de salmones.