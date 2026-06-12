Murió a los 47 años la princesa Bha de Tailandia tras permanecer más de tres años en coma

La hija mayor del rey Vajiralongkorn era mencionada entre las posibles sucesoras y su deceso cambia el panorama de una Corona sin heredero oficial.

La Casa Real de Tailandia confirmó el deceso de la princesa Bha mediante un comunicado oficial.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol , conocida de manera afectuosa en Tailandia como "Bha", murió a los 47 años después de permanecer más de tres años en coma desde que sufrió un problema cardíaco en diciembre de 2022.

La Casa Real de Tailandia confirmó este viernes su deceso mediante un comunicado oficial y precisó que se produjo el jueves por la tarde en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok.

La hija mayor del rey Vajiralongkorn estaba internada desde que perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima.

El comunicado emitido por la Casa Real indicó que la princesa presentó un deterioro progresivo de su estado de salud debido a una infección abdominal. "A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció", señaló el texto.

El rey Vajiralongkorn ordenó que el funeral se realice con los máximos honores previstos por la tradición de la monarquía tailandesa y dispuso que los restos de la princesa sean trasladados al Gran Palacio de Bangkok para las ceremonias oficiales.

Qué enfermedad tenía la princesa Bha

La crisis de salud comenzó el 14 de diciembre de 2022, cuando Bajrakitiyabha perdió el conocimiento durante un entrenamiento con perros militares en Nakhon Ratchasima, ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de Bangkok.

Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Chulalongkorn, la Casa Real informó que una bacteria microplasma había provocado una "inflamación del corazón" y una "alteración grave del ritmo cardíaco".

Bha Tailandia nota 1 La princesa Bha estaba en coma desde 2022, cuando perdió el conocimiento durante un entrenamiento con perros militares.

Durante gran parte de su internación, el Palacio Real difundió pocos partes médicos sobre su evolución. Recién en 2025 comunicó que presentaba una grave infección y que dependía de asistencia médica para mantener distintas funciones orgánicas.

En mayo de este año, otro informe oficial indicó que padecía una infección relacionada con una inflamación del intestino grueso que ocasionaba hipotensión, arritmia y problemas de coagulación sanguínea. Finalmente, el comunicado difundido este viernes atribuyó el deterioro definitivo a una infección abdominal.

Quién era la princesa Bha de Tailandia

Nacida el 7 de diciembre de 1978, Bajrakitiyabha era la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, de quien el monarca se divorció en 1991.

Desarrolló una carrera vinculada al derecho y a la diplomacia. Se formó en Tailandia, el Reino Unido y Estados Unidos, obtuvo títulos universitarios en Derecho y Relaciones Internacionales y trabajó como fiscal antes de incorporarse a funciones de representación internacional.

Bha Tailandia port La princesa Bha desempeñaba un rol cada vez más relevante dentro de la estructura institucional de la monarquía de Tailandia.

Entre 2012 y 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria y también ocupó cargos en organismos de las Naciones Unidas, entre ellos ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En 2021 dejó la Oficina del Fiscal General para asumir la jefatura de mando del Cuerpo de Seguridad de la Casa Real con rango de general.

Soltera y sin hijos, pasó a desempeñar un rol cada vez más relevante dentro de la estructura institucional de la monarquía hasta que su internación interrumpió por completo su actividad pública.

Por qué la muerte de la princesa Bha modifica el escenario sucesorio

Aunque nunca fue designada oficialmente como heredera, durante los últimos años Bajrakitiyabha había asumido un papel cada vez más visible dentro de la Casa Real y en actividades de representación del Estado.

Tras la llegada de Vajiralongkorn al trono en 2016, la princesa incrementó su presencia en ceremonias oficiales y actos institucionales, una situación que dio lugar a interpretaciones sobre una eventual sucesión.

Su muerte deja como principales integrantes de la línea sucesoria al príncipe Dipangkorn, hijo menor del rey, y a la princesa Sirivannavari. El monarca, de 73 años, no anunció hasta el momento un heredero oficial.

Bha Tailandia nota 4 La princesa Bha era la primera hija del rey Vajiralongkorn, quien llegó al trono en 2016.

El panorama sucesorio también está condicionado por la situación de otros cuatro hijos del rey Vajiralongkorn, nacidos de su relación con Sujarinee Vivacharawongse. Tras el divorcio de la pareja en 1996, los descendientes se radicaron en Estados Unidos y quedaron apartados de la vida oficial de la monarquía.

En los últimos años algunos de ellos regresaron temporalmente a Tailandia, lo que alimentó especulaciones sobre un posible cambio en la sucesión, aunque hasta el momento no existe una definición oficial sobre su estatus dentro de la familia real.