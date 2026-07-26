Murales de la UNCO y placas de estudiantes desaparecidos vandalizadas: el repudio de la universidad

La Secretaría de Bienestar de la Universidad del Comahue repudió el episodio, que es parte de una serie de ataques en diversas universidades públicas.

En las últimas horas se conoció un hecho de vandalismo que tuvo lugar en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue ( UNCO ). Un mural del Che Guevara , placas de estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar y otros espacios del edificio Noemí Labrune, fueron pintados con aerosol.

Aunque una cámara de seguridad captó movimientos de una persona encapuchada con aerosol en mano, se desconoce quiénes realizaron estos ataques. Desde la Secretaría de Bienestar de la universidad realizaron un breve y contundente comunicado sobre esta situación.

Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre , ya que el pasado 7 de julio un profesor había intervenido un mural del Che pintándolo con aerosol, haciendo la bandera argentina . El profesor, identificado como Marco Fatorello , trabaja en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) en General Roca y actualmente viaja a varias universidades del país para dañar deliberadamente estos espacios.

"Manifestamos nuestro repudio total a la vandalización odiante contra los hitos de memoria y los murales de la Facultad de Humanidades de nuestra sede central. Toda forma de violencia es repudiable, y cuando se manifiesta de manera tan burda e hiriente en contra de símbolos de la memoria, peor aún", escribieron desde Bienestar.

"La comunidad universitaria en su amplia mayoría detesta este tipo de accionares y trabaja cotidianamente para construir una identidad opuesta a estas manifestaciones brutales", concluyeron.

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"Las universidades públicas somos su enemigo"

La Asociación de Docentes Universitarios (ADUNC), también dejó en claro su posicionamiento; indicaron que "mileístas" atacaron el edificio de la Universidad del Comahue.

"Mientras pintan "viva Milei" dejando su marca política, tapan la cara de desaparecidos/as, escriben "palestinos de mierda", tapan banderas de pueblos originarios, entre otras manifestaciones de intolerancia ideológica y racismo. No buscan un debate de opiniones ni defienden la libertad de pensamiento o expresión: utilizan métodos fascistas para imponer su pensamiento", expresó la asociación.

"Evidentemente las universidades públicas somos su "enemigo": llevamos dos años y medio enfrentando la política de destrucción del sistema educativo, científico y tecnológico que impulsa Milei y La Libertad Avanza. Pero no nos vamos a dejar amedrentar", sumaron.

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"Esta acción no es un hecho aislado"

Por su parte, el centro de estudiantes de Humanidades también realizó un comunicado, haciendo alusión a que no se trata de un hecho en particular, sino que es un "accionar sistemático", ya que no sólo se trata del episodio ocurrido semanas atrás en la institución, sino que también otras universidades del país fueron atacadas.

"Este acto no es contra nombres propios o siquiera contra modelos. Este acto es perpetrado por brutos, por insensibles, que van contra quienes se animaron a pensar una alternativa a este sistema, una posibilidad de pensar un mundo distinto, más justo, más igualitario", escribieron.

En otro pasaje, indicaron que se trata de un accionar sistemático de "grupos odiantes a nivel nacional promovidos por las políticas y discursos de odio del presinte Javier Milei". "Como se pudo ver en la sede central de la UNCO, en la Universidad San Juan Bosco y en múltiples universidades del país, de la mano de Marco Fattorello, el ataque a las universidades es claro, hagámosle frente en conjunto", agregaron.

FUC) repudió el ataque a los murales. "Estos hechos no son aislados. Forman parte de una preocupante seguidilla de ataques contra la universidad pública, sus historias, sus símbolos y las expresiones que se han hecho en espacios construidos colectivamente por la comunidad universitaria", indicaron.

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Por su parte, la Federación Universitaria del Comahue (FUC) repudió el ataque a los murales. "Estos hechos no son aislados. Forman parte de una preocupante seguidilla de ataques contra la universidad pública, sus historias, sus símbolos y las expresiones que se han hecho en espacios construidos colectivamente por la comunidad universitaria", indicaron.

"No van a pasar. Seguimos organizados en unidad, defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad", concluyeron.