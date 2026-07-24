Cortarán una calle del bajo neuquino por dos meses para continuar con una obra pública

Desde el municipio capitalino informaron que, durante los próximo 60 días, permanecerá interrumpido el tránsito vehicular entre las calles Piglia y Chocón, en inmediaciones del Club Atlético Independiente, al sureste de la ciudad de Neuquén .

La Municipalidad señaló que la medida se tomó en el marco de las las obras que se están ejecutando para ampliar el Paseo Costero en el tramo Chocón-Aguado .

No obstante, aclararon que el ingreso al sector permanecerá habilitado exclusivamente para permitir que los socios accedan a las instalaciones del club. Sin embargo, no estará permitido utilizar este tramo para la circulación vehicular general ni como vía de conexión entre ambos sectores.

El área afectada se encuentra debidamente señalizada. Desde el municipio se solicita a los vecinos y vecinas respetar las indicaciones, circular con precaución y utilizar recorridos alternativos mientras se desarrollen los trabajos.

La intervención forma parte de la construcción de un nuevo tramo del Paseo Costero de más de tres kilómetros, que se extenderá entre las calles Chocón y Aguado, sobre la costa del río Neuquén.

El Paseo Costero sobre el río Neuquén. Un avance de la actual gestión municipal.

La obra contempla la ejecución de una nueva calle vehicular, veredas, bicisendas, espacios recreativos y mobiliario urbano, con una inversión de 15.000 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos municipales.

El Paseo Costero continúa creciendo y ya cuenta con más de 30 kilómetros desarrollados sobre las costas de los ríos Limay y Neuquén. Se consolida así como una de las transformaciones urbanas, recreativas, turísticas y ambientales más importantes de la historia de la capital provincial.

Paseo Costero: de 1,4 kilómetros a más de 30

Hace apenas seis años, el Paseo Costero tenía apenas 1,4 kilómetros continuos, desde Leguizamón hasta la Isla 132. Hoy supera los 30 kilómetros ejecutados entre las costas de los ríos Limay y Neuquén, convirtiéndose en el desarrollo urbano, recreativo, turístico y ambiental más importante de la historia de la capital provincial.

"Durante décadas, los neuquinos vivimos de espaldas al río. Nuestra decisión fue exactamente la contraria: abrir cada metro de costa para que cualquier vecino pueda disfrutarla de manera libre, gratuita y todos los días del año. El río dejó de ser un privilegio para convertirse en patrimonio de todos", recordó el intendente Mariano Gaido recientemente.

Y sigue creciendo. Mientras miles de personas ya disfrutan del recorrido, las máquinas continúan escribiendo nuevos capítulos de esta transformación. Ahora sobre la costa del río Neuquén, donde en estos momentos se avanza en el desarrollo de un nuevo tramo de paseo de más de 3 kilómetros entre Chocón y Aguado, una obra que incluye la construcción de una calle vehicular, veredas, bicisendas y mobiliario urbano.