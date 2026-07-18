Comenzó la construcción del puente sobre el arroyo Carranza camino a Rincón de los Sauces

La obra se ejecuta sobre la Ruta Provincial 5 y demandará una inversión superior a los 9 millones de pesos.

Después de años de espera, comenzaron los primeros trabajos para la construcción del puente sobre el arroyo Carranza, ubicado sobre la Ruta Provincial 5, en el tramo que conduce a Rincón de los Sauces . La intervención busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en un corredor estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta.

La obra comenzó con la instalación del obrador, tareas de limpieza del sector y el movimiento de suelo necesario para ejecutar un desvío que permitirá mantener la circulación mientras avanzan los trabajos. La inversión supera los 9.197 millones de pesos.

El inicio de las tareas concreta un anuncio realizado semanas atrás por el gobernador Rolando Figueroa, quien había definido al puente sobre el arroyo Carranza como "una obra muy añorada en el interior provincial".

En aquella oportunidad, el mandatario destacó que se trata de una infraestructura estratégica para garantizar la conectividad permanente sobre la Ruta Provincial 5, un camino clave para la actividad de Vaca Muerta que suele verse afectado por las tormentas.

Los trabajos son ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad y comprenden los primeros dos kilómetros desde el empalme con la Ruta Provincial 7.

Cómo será la obra

Actualmente, el cruce del arroyo Carranza se realiza mediante dos badenes de hormigón armado, conocidos como Norte y Sur, con una extensión aproximada de 90 y 30 metros, respectivamente.

Sobre el badén Norte se construirá un nuevo puente de 120 metros de longitud. En el badén Sur, en tanto, se ejecutarán dos alcantarillas: una de tres vanos de cinco metros de ancho, tres metros de alto y 11 metros de largo, y otra de un vano con las mismas dimensiones. El proyecto también incluye la construcción de muros de ala para el ingreso y la salida de estas estructuras.

Debido a que la intervención se desarrolla sobre la traza actual de la Ruta Provincial 5, se construye un desvío paralelo para garantizar la circulación durante toda la ejecución de la obra.

Una vez concluida la primera etapa, se avanzará con la demolición del pavimento y de los badenes existentes. Luego se realizarán las excavaciones para ejecutar los pilotes del puente y las fundaciones de las alcantarillas, dando continuidad a una obra considerada clave para mejorar la transitabilidad en el norte neuquino.

Figueroa anunció nuevas obras en la Autovía Norte

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrieron este jueves los avances de la obra de transformación de la Avenida Mosconi. Durante la visita, el mandatario provincial confirmó nuevas intervenciones sobre la Ruta 22 y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para mejorar la conectividad de la capital.

"Es un avance muy grande. Una gran obra que ha encarado la municipalidad de Neuquén. Mariano -Gaido- ha asumido un desafío de poder transformar esta gran avenida, y creo que el acceso hacia Río Negro va a mejorar muchísimo", expresó Figueroa.

En ese contexto, el gobernador anunció que la Provincia avanzará con un conjunto de obras viales sobre la Ruta 22 (Autovía Norte), que incluirán nuevos puentes y mejoras en distintos sectores estratégicos de la ciudad.

"También creo que el abordaje integral que estamos haciendo a la capital es importante, que lo estamos haciendo en conjunto. Nosotros en la Ruta 22 vamos a comenzar a hacer distintos puentes: en Casimiro Gómez, en Los Paraísos, vamos a complementar los rulos en el Cañón de las Cabras, vamos a duplicar también la ruta hasta el tercer puente", enumeró Figueroa y agregó: "Creo que son obras de infraestructura muy importantes que las debemos realizar, y van a ver permanentemente todo un Neuquén en obra".

¿Se eliminarán las rotondas de acceso a la ciudad de Neuquen? La obra prevista en la Autovía Norte.

El mandatario reconoció que este tipo de intervenciones generan complicaciones mientras se ejecutan, aunque sostuvo que el beneficio será significativo una vez finalizadas.

"Seguramente, cuando uno realiza una obra, ocasiona determinados inconvenientes, como sucede en el hogar de cada uno de nosotros cuando queremos ampliar una habitación o alguna parte del inmueble, pero lo importante es qué viene después", subrayó.