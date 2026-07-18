Violento choque en la madrugada: una camioneta despistó y terminó contra un poste

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un nuevo accidente vial en uno de los accesos a Centenario . Cerca de las 3, una camioneta Ford Ranger que circulaba desde Cinco Saltos despistó y terminó impactando contra un poste de alumbrado público y el guardarraíl.

En el vehículo viajaban tres jóvenes. Afortunadamente y a pesar de la violencia del choque, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y no fue necesaria la intervención de personal de salud ni de Bomberos. Sin embargo, como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió importantes daños en la parte delantera y en uno de sus laterales.

Las causas que provocaron el despiste aún son materia de investigación. En el lugar trabajó personal de Tránsito de Villa Obrera, que realizó las actuaciones correspondientes y constató que el conductor no presentaba alcohol en sangre.

Un sector con antecedentes

El choque ocurrió en la curva ubicada a la altura del CPEM 1, sobre el acceso Jaime de Nevares, un punto donde días atrás ya se había registrado otro siniestro similar. En aquella oportunidad, un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol perdió el control del vehículo y derribó una columna de hormigón.

Vecinos del sector han señalado además que parte del sistema de alumbrado público no funciona, lo que reduce la visibilidad durante la noche, especialmente para quienes circulan desde Cinco Saltos hacia Centenario.

A esto se suman las condiciones climáticas registradas durante la madrugada, ya que al momento del accidente llovía sobre la región. Sin embargo, hasta el momento no se determinó si la calzada mojada o la falta de iluminación tuvieron alguna incidencia en el despiste, una circunstancia que forma parte de la investigación.

Conductor alcoholizado chocó un poste y fue agredido por vecinos

Los choques contra postes de alumbrado no son un hecho aislado en Centenario. Algunas semanas atrás, un Renault Fluence terminó impactando contra una columna del tendido eléctrico en la calle Santa Teresa de Jesús, entre Estados Unidos y Guatemala.

El fuerte estruendo despertó a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas y terminaron agrediendo al conductor, un hombre de 35 años. Como consecuencia de la golpiza sufrió un corte en el cuero cabelludo y debió ser trasladado al hospital Natalio Burd. Antes de eso, había resultado ileso en el siniestro.

Posteriormente, personal de Tránsito de Villa Obrera intentó realizarle el test de alcoholemia, pero el hombre no logró completarlo en tres oportunidades, por lo que el resultado fue considerado positivo. Además de ser multado, también fue infraccionado por no contar con la documentación obligatoria del vehículo. En paralelo, operarios del EPEN trabajaron para reparar el poste dañado y restablecer las condiciones de seguridad en el sector.