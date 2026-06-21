Un hombre alcoholizado chocó contra un poste de luz y los vecinos no lo perdonaron

El episodio ocurrió en la madrugada del sábado y el conductor fue trasladado al hospital local de la ciudad.

Este sábado por la madrugada un brutal choque ocurrió en Centenario , cuando un borracho al volante impactó contra un poste de luz y derivó en su caída. El siniestro despertó a varias familias, que luego lo agredieron a golpes.

El episodio ocurrió en la calle Santa Teresa de Jesús, entre Estados Unidos y Guatemala alrededor de las 3:30 horas . El auto era un Renault Fluencer, que conducía a la altura de la Manza 425 por un hombre de 35 años de edad.

El estruendo que generó este choque despertó a varias familias del barrio, quienes decidieron salir a ver qué ocurría en el lugar. Por causas que aún se investigan, el hombre que circulaba hacia el oeste provocó la caída de la línea eléctrica.

Aunque el conductor resultó ileso en el siniestro, minutos después vecinos del sector llegaron y lo agredieron a golpes en la cabeza provocándole un corte en el cuero cabelludo. A raíz de los golpes recibidos, el hombre fue trasladado al hospital Natalio Burd.

El ladrón fue asistido por los médicos del hospital Natalio Burd.

Al llegar al nosocomio en ambulancia, efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera previamente le habían realizado un test de alcoholemia y el sujeto no logró en tres oportunidades completarlo y de esta manera se considera positivo.

Las autoridades procedieron a multarlo y también por no contar en el lugar con la documentación obligatoria, una familiar debió presentarse para hacerse cargo del hombre.

Por otro lado, personal del EPEN intervino para reparar el poste dañado y que el servicio eléctrica no se viera afectado en ese sector.

Un episodio similar terminó con la caída de un poste de luz

Semanas atrás, un inesperado accidente de tránsito dejó parte del noroeste de la ciudad de Neuquén sin el servicio de electricidad. Cerca de las 22, una camioneta protagonizó un choque contra una columna de media tensión al a la que derribó y, como consecuencia, parte de ese sector quedó sin el servicio.

Desde la Cooperativa de Calf informaron, de forma preliminar, que debito a una emergencia en la red eléctrica, que en un primer momento no habían alcanzado a determinar, se encontraba fuera de servicio la zona oeste de la ciudad, afectando a los barrios Gran Neuquén Norte y sectores aledaños a calle Casimiro Gómez, entre 1° de Enero y la Doble Rotonda de Ruta 22.

Agregaron desde la cooperativa eléctrica que las cuadrillas de guardia acudieron inmediatamente a esa zona de la ciudad para detectar y resolver la falla.

Minutos después, desde el ente actualizaron la información sobre el servicio afectado. Señalaron que “la interrupción fue ocasionada por un accidente vehicular en el que una camioneta impactó una columna de media tensión, provocando su caída y la salida de servicio de la línea”.

La camioneta quedó prácticamente destrozada tras el impacto con la columna de media tensión. El siniestro vial ocurrió en la doble rotonda de calle Casimiro Gómez, un sector que está en el extremo noroeste de la ciudad.