Lincharon a un joven que intentó robar una moto y terminó en el hospital
La intervención vecinal terminó con golpes y con el sospechoso llorando y suplicando que no lo lastimen. El ladrón fue trasladado al Hospital para recibir atención médica.
El intento de robo de una motocicleta culminó la paciencia de los vecinos de Centenario, quienes decidieron interceptar a los delincuentes y comenzar una golpiza para retener a los ladrones hasta la llegada de la Policía. El episodio se registró tan solo un día después del violento asalto en un comercio ubicado a escasas tres cuadras del sector, lo que provocó el cansancio de la comunidad ante los reiterados episodios de inseguridad.
El hecho se registró cerca de las 19:15 del viernes, cuando dos hombres intentaron robar una motocicleta Honda Tornado sobre la calle Perú al 60, a escasos metros de la calle Estados Unidos. En esa intersección, los sujetos comenzaron a forcejear el manubrio de la moto y fueron sorprendieron por los vecinos y comerciantes.
Uno de los delincuentes logró escapar en moto y dejó a su acompañante con el grupo de vecinos
Ante la intervención vecinal, uno de los sospechosos logró escapar a bordo de una motocicleta y emprendió la huida, dejando a su compañero en la escena. Mientras que el otro hombre fue alcanzado y reducido en el suelo por comerciantes y vecinos, cansados de los episodios de inseguridad.
El hartazgo de la gente, provocó que los vecinos comiencen un ataque a golpes, patadas y tirones de pelo, hasta provocarle una herida sangrante en la nariz al hombre. La tensión aumentó durante toda la agresión, hasta que el joven comenzó a llorar y le pidió a los vecinos que no lo lastimen más.
El delincuente comenzó a llorar y pidió que no lo lastimen más
Durante el ataque, el grupo le quitó la mochila al joven y descubrió que llevaba en su interior un casco color negro y una tijera cortapernos, una herramienta usualmente utilizada para cortar candados de bicicletas y motos.
La joven propietaria de la motocicleta, agradeció la intervención vecinal y la frustración de robo de su vehículo para movilidad personal.
Minutos más tarde acudieron al lugar los efectivos de la División Motorizada y el personal de la Comisaría Nº52, quienes procedieron a la demora del sujeto en medio de un clima tenso y de revuelo en la zona comercial.
El sospechoso fue trasladado al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica y descartar heridas internas. Según trascendió, se trataría de un joven de 30 años de edad y con domicilio en el Barrio Villa Obrera de Centenario. Además, es un hombre vinculado al ambiente delictivo ya que posee varios antecedentes por robos.
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