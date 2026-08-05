Violento robo en el barrio Confluencia: entraron a la madrugada y golpearon a la víctima con un palo

El hombre de 61 años logró identificar al ladrón. Intervino Fiscalía y ordenó un allanamiento que derivó en la detención de un sospechoso, que terminó acusado.

La víctima escuchó ruidos en el exterior de su vivienda y fue sorprendido por el ladrón, que comenzó a golpearlo con un palo.

Una violenta situación de inseguridad sufrió un vecino en su vivienda del barrio Confluencia de Neuquén capital. Un delincuente ingresó a la casa durante la madrugada de este miércoles y cuando el residente se acercó a la puerta, lo atacó con un palo y lo golpeó en la cabeza, provocándole una herida cortante. El hombre escapó del lugar tras robarse un teléfono celular y otros objetos de valor. Luego fue acusado y quedó con prisión preventiva.

El hecho sucedió alrededor de las 3 en una casa ubicada en el barrio Confluencia. Según informaron fuentes judiciales, la víctima dormía cuando escuchó ruidos en la parte exterior de la vivienda y al pensar que era su sobrino, abrió la puerta. El delincuente saltó un cerco perimetral y golpeó la puerta.

En ese momento fue sorprendido por el agresor, que comenzó a atacarlo y golpearlo de forma reiterada con un palo . A raíz de los golpes, el hombre cayó al suelo e intentó protegerse cubriéndose la cabeza con sus brazos , mientras continuaba el ataque.

Cuando intentaba resguardarse de la agresión, la víctima logró reconocer al autor del robo. Al parecer, el hombre reconoció al delincuente, que sería vecino del barrio Confluencia. Tras el ataque, el ladrón se robó un teléfono celular, las llaves de la casa y un candado del portón de ingreso, antes de darse a la fuga.

El relato de la Fiscalía explicó que mientras continuaba la agresión, el acusado le exigió dinero y en ese contexto le robó el teléfono celular y los otros elementos.

La víctima logró reconocer la identidad del ladrón. Claudio Espinoza

El hombre logró reconocer al delincuente: es vecino

Como consecuencia de los golpes, la víctima de 61 años sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo que le provocó una importante hemorragia y lesiones en el brazo que requirieron suturas. El personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) asistió a la víctima inicialmente en la Comisaría N°19 y luego fue trasladado por su hija hasta el Hospital Castro Rendón para una evaluación médica.

Según informaron fuentes judiciales, el parte médico del hombre no revistió gravedad y ya fue dado de alta del nosocomio. Tras abandonar el hospital, radicó la denuncia en el destacamento policial del barrio. Los efectivos dieron intervención al Departamento Robos y Hurtos, que quedó a cargo de las tareas de investigación para identificar y localizar al sospechoso.

El hombre de 61 años fue asistido por el SIEN en la Comisaría N°19.

Allanamiento y detención de un sospechoso

La investigación quedó a cargo del fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez, quienes dispusieron las primeras medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho y ordenaron un allanamiento en una vivienda del mismo barrio, que quedó vinculada al ilícito.

Los agentes llevaron adelante el allanamiento este miércoles 5 de agosto en horas de la mañana y lograron detener al presunto autor del violento robo, identificado como M.E.D. Rápidamente fue trasladado a la Ciudad Judicial, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos por el hecho que fue calificado como robo doblemente agravado por escalamiento y por el uso de arma impropia.

La Fiscalía presentó como evidencia las declaraciones de la víctima y de su hija, registros fotográficos del lugar del hecho, informes médicos del hospital Castro Rendón y del Cuerpo Médico Forense y elementos secuestrados durante un allanamiento realizado en el domicilio del acusado.

Durante la audiencia, el fiscal Maitini solicitó la prisión preventiva del imputado por 4 meses, al sostener que existían riesgos procesales de fuga y de afectación a la víctima, quien vive en el mismo barrio. La defensa no se opuso a la medida.

El juez de garantías Juan Guaita hizo lugar al pedido de la fiscalía, tuvo por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación en cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por el mismo período.