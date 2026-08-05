Un restaurante sufrió dos robos en un fin de semana: demoraron a tres hombres y recuperaron la mercadería

La investigación policial permitió vincular a los sospechosos con los ingresos forzados al mismo comercio. Tras un allanamiento, recuperaron los elementos robados.

Un restaurante de la localidad cordillerana de Villa La Angostura sufrió dos hechos de inseguridad durante el fin de semana, donde sospechosos ingresaron forzando la puerta de ingreso y se robaron bebidas alcohólicas y otros alimentos como carne envasada. Tras una investigación, la Policía del Neuquén logró esclarecer los robos, demoró a tres hombres y recuperó parte de la mercadería sustraída.

Los agentes de la Comisaría N°28 iniciaron la investigación a partir de la denuncia radicada por la dueña del establecimiento gastronómico ubicado en Belvedere al 204 . El primer hecho fue descubierto el 2 de agosto , cuando la propietaria llegó al local cerca de las 9:30 y constató que habían dañado la puerta principal y de emergencia.

La mujer identificó que habían robado 18 botellas de cerveza Stella Artois de un litro, un cajón con bebidas, un destornillador eléctrico marca Daewoo y una caja de cerveza Corona, entre otros elementos.

A partir de la denuncia, la Brigada de Investigaciones inició las tareas con el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo Urbano. El análisis de los registros fílmicos permitió detectar a tres hombres que trasladaban diferentes elementos en dirección al barrio Mallín, durante la madrugada del 3 de agosto, cerca de las 2:50 horas.

El comercio fue identificado como "Ay, ay, María", un restaurante mexicano.

Minutos después, los efectivos de la Comisaría 28 los interceptaron en la esquina de Bianchi y Pedro Cayún con cajones de carne envasada y varias botellas de cerveza. Debido a que los tres hombres presentaban signos de haber consumido bebidas alcohólicas, fueron trasladados al hospital local para ser examinados.

El restaurante sufrió otro robo

En forma paralela, la propietaria del restaurante fue convocada nuevamente al comercio, donde se comprobó el local había sufrido un nuevo ingreso forzado. En esta oportunidad, los hombres dañaron una ventana de la cocina y robaron bebidas alcohólicas, carne envasada y otros objetos.

Entre los elementos denunciados como sustraídos figuraban botellas de cerveza Corona, Stella Artois y Michelob Ultra, además de bebidas espirituosas como vodka, Aperol, tequila, whisky y vino, junto con cortes de carne envasada, mates de madera y otros utensilios.

Cuando la damnificada asistió al establecimiento policial para formalizar la denuncia, reconoció de inmediato los elementos que habían sido secuestrados durante el procedimiento realizado con los tres demorados. Por disposición del asistente letrado Dr. Federico Gayós, la mercadería secuestrada fue restituida a su propietaria bajo las formalidades correspondientes.

La propietaria del restaurante recuperó la mercadería robada

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Brigada profundizó el análisis de registros fílmicos y otras diligencias, y logró vincular a los tres demorados con el robo denunciado el 2 de agosto.

A partir de la vinculación de los tres demorados con el primer ilícito, la Fiscalía de Villa La Angostura habilitó una orden de allanamiento y el procedimiento resultó positivo. Durante el operativo, los agentes secuestraron 19 botellas de cerveza de distintas marcas, entre ellas Stella Artois, Patagonia y Corona, además de una conservadora plástica para camping, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa.

Los agentes secuestraron 156 gramos de marihuana fraccionada y lista para su comercialización.

Por disposición de la Fiscalía, se realizaron requisas personales sobre los tres involucrados, donde se llevó adelante el secuestro de prendas de vestir presuntamente utilizadas en el ilícito.

Los hombres fueron notificados de la apertura del legajo judicial y luego recuperaron la libertad, aunque continúan supeditados al avance de la investigación.