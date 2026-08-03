Juzgan al exnovio de Luciana Muñoz por falso testimonio: qué dijeron cuatro testigos clave

Este lunes 3 de agosto comenzó el juicio contra Maximiliano Avilez por falso testimonio en el marco de la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz . En este primer tramo se logró la declaración de cuatro testigos aportadas por la fiscalía y la defensa para producir prueba.

El delito que trata el juicio es por una declaración de Avilez al respecto de la última vez en que vio a la joven de Gran Neuquén que lleva 2 años y 18 días desaparecida sin respuestas del Estado.

Cabe recordar que durante la etapa de investigación por la desaparición de Luciana Muñoz el 13 de julio de 2024, la fiscalía de Neuquén ordenó allanar la casa de Parque Industrial de este joven que había sido su novio durante aproximadamente tres veces.

Sebastián Fariña Petersen

Al ser llamado a declarar en uno de los tres testimonios el joven -expareja de Luciana- declaró que hacía más de un mes que no la veía. Según la teoría de la fiscalía, testimonios posteriores indican que unos días antes de la desaparición la vieron en casa del imputado, entorpeciendo la investigación en un grave caso de búsqueda de paradero.

Un debate clave sobre Avilez: cuándo la vio a Luciana Muñoz

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) se trata de una presunta afirmación falsa de Avilez durante la segunda declaración testimonial que se le tomó desde el Departamento de Seguridad Personal en la División Homicidios.

"Afirmó una falsedad, se contradice con evidencia de que entre el 8, 9 y 10 de julio estuvo en la barbería y Luciana tenía un ojo morado", indicó Andrés Azar, en representación de la Fiscalía de Homicidios citando prueba testimonial. Cabe destacar que Azar estuvo a cargo del caso hasta que la causa pasó al fuero federal con la hipótesis de trata de personas.

Por su parte, frente al Tribunal presidido por Luis Yancarelli e integrado por Marco Lupica Cristo y Juan Pablo Encina, la querella constituida por la mamá de Luciana, Lila Aguerre con representación de Alfredo Cury, adhirió a la acusación del MPF.

Sebastián Fariña Petersen

Cury sostuvo que en el juicio se va a verificar y corroborar que el 27 de julio se investigaba el paradero de la joven neuquino, "sin delitos ni acción penal". En este sentido, enfatizó: "Se trata de un testigo que tenía que colaborar y entorpeció la búsqueda de Luciana Muñoz".

Sin embargo, la abogada de la defensa, Sol Pérez de León, adelantó que se pedirá la absolución de Avilez a quien aseguró que se le vulneraron las garantías constitucionales al realizar acciones que según indicó lo ubicaban como sospechoso, sin darle lugar a la legítima defensa.

Según su punto de vista, fue interrogado como sospechoso y no como testigo dado que anteriormente habían allanado su casa buscando pruebas de ADN y utilizando perros rastreadores y no se dispuso la presencia de un defensor al realizar el interrogatorio.

"Al declarar el 27 de julio no era testigo sino que el Estado estaba haciendo actos de investigación en su contra, entonces no podía ser obligado a declarar ni quedar expuesto", indicó. Al mismo tiempo, señaló: "si hubiese sido testigo, no incurrió en falso testimonio, no mintió y sostuvo la misma versión en las tres declaraciones".

En este sentido, presentó un punto de vista central, que la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz no arrojó ningún resultado hasta el momento, ni personas imputadas por su desaparición por lo que aseguró que se trata de una fiscalía que "presentó a Avilez ante la sociedad como sospechoso" en "una investigación fallida".

Cuatro testigos, cuatro testimonios

Según consta en un documento del ministerio de seguridad, Avilez declaró el 27 de julio a las 14.18 en la sede de Homicidios del Departamento de Seguridad Personal que hacía aproximadamente un mes que no veía a Luciana Muñoz.

Con el objetivo de demostrar que el joven mintió, Andrés Azar comenzó por nombrar a algunos de los testigos citados para ese día: Juan Barroso, el comisario inspector jefe de la División Homicidios y jefe del Departamento de Seguridad Personal de la fuerza provincial, Lila Aguerre, la mamá de Luciana, Lucas Ibáñez Pinilla, amigo de Avilez y conocido de Luciana.

Lila declaró que Luciana y Maximiliano estaban en pareja, e incluso durante un mes su hija había ido a vivir a lo del barbero de Parque Industrial. Sin embargo, indicó que en el último tiempo, el novio habría cometido una infidelidad que enojó a Luciana y ella se volvió a su casa materna donde convivía también con su abuela y hermana.

Claudio Espinoza

La última vez que la vio fue el 12 de julio con sus amigos afuera de su casa. Su madre, la abuela de Luciana, le mencionó que su nieta seguía enojada con Avilez. Luego, al notar la ausencia de su hija y la falta de contacto, declaró que revisó el messenger desde el celular de su abuela, que había mantenido una conversación con Isaías Catalán, un joven de Gran Neuquén.

Según contó Catalán fue la última persona que le dijo que la vio y dijo que Luciana le había mandado un mensaje " a su chico", en referencia a Avilez. En este punto, la fiscalía indicó que "la primera línea que se siguió fue Isaías Catalán, es parte de nuestra teoría del caso".

Aproximándose al punto central de su declaración, Lila indicó que varias personas le mencionaron que la habían visto recientemente en Parque Industrial, el barrio donde Maximiliano vivía y atendía su barbería. Por ejemplo, se mencionó a Becerra, una joven que estaba esperando el colectivo y aseguró que la vio asomarse por la ventana. Además, también declaró que una señora le dijo que le dio dos cigarrillos a Luciana. Sin embargo, estos testimonios no fueron admitidos como testigos.

A continuación, solicitaron a la comisaría 18 que les acompañaran a la casa de Avilez aunque no lo lograron y fueron por su cuenta. "(Avilez) sabe qué le pasó a mi hija, es una de los responsables de lo que le pasó", señaló y agregó: "Luciana estaba ahí y estaba en peligro, cuando ingresé él estaba sentado en un mostrador con la mano en la cintura, nos intimidó cuando le preguntamos dónde estaba Luciana".

Según contó, Avilez le aseguró que no veía a su hija hacía dos semanas. "Mucha gente nos dijo que estaba ahí por eso seguimos buscándola", dijo Lila, lo cual detalló que fue declarado a Fiscalía inmediatamente, y volvió a insistir: "Maxi es responsable de la desaparición de Luciana".

La declaración del Policía a cargo de la investigación, Juan Barroso precisó que estuvo al tanto de las diligencias "observando" y aprobando los informes que se elevaban a Fiscalía. Tenía 40 personas a su cargo y realizaron 56 allanamientos en total.

Comisario Juan Barroso. Archivo.

"Se pidió colaboración a Comisaría 18 a raíz de la denuncia de Castillo quien notaba la ausencia de su nieta", dijo y sumó información provista por la abuela. El 24 de julio aporta que estuvo en el domicilio de un amigo, Isaías Catalán, la última personas que tuvo contacto con ella y se llevan diligencias "para que apareciera viva".

En este marco aseveró que Maximiliano Avilez fue llamado por un acto de investigación por el paradero y se le tomó declaración por el vínculo de pareja con ella. "Tres veces declaró, el 20 de julio, el 27 de julio y en agosto". En este sentido dijo que fue informado de la declaración de Maximiliano Avilez del 27 de julio y aportó algunos datos.

"Declaró en el departamento de seguridad personal, en circunstancia de ubicar a Luciana dijo que hacía un mes o mes y medio a la fecha de desaparición que no la veía", dijo Barroso quien aseguró que no estuvo presente en las declaraciones pero fue informado.

Claudio Espinoza

Además, el comisario inspector dio cuenta que otros testigos declararon haberla visto recientemente en la casa de Avilez: "Lupano dijo que una semana anterior había estado en el domicilio de Parque Industrial". Pinilla, presentado como un conocido de Luciana dijo estaba compartiendo entre el 9 y 10 de julio.

"Siempre se trata de saber la verdad, no tenerla genera dudas", indicó cuando fue consultado sobre los efectos de la declaración de Avilez. Además, aseguró que Sapana, un policía, recibió información de que habían visto a la joven en ese domicilio. Por eso, pidieron una orden de allanamiento a fiscalía, verificaron, no estaba Luciana. Avilez tampoco. A su turno, Sapana mencionó que el dato lo aportó "el gordo", quien lo llamó a su celular.

La discusión sobre el juramento

A su turno, la Defensa realizó preguntas respecto de los motivos que mencionó Barroso haber escuchado en la declaración de Avilez. "Dice que termina la relación porque estaba muy encima de él, ambos consumían sustancias", respondió el comisario.

Respecto a la diligencia en casa de Avilez, que precedió a la toma de declaración, Barroso aseguró que el segundo allanamiento en aquel domicilio se realizó el 22 y 23 de julio de 2024 y duró dos días, pero afirmó "no recuerdo" si hubo personas demoradas.

En cambio afirmó que hubo colaboración de canes en el procedimiento y "era una posibilidad que Luciana esté en la casa de Aviléz.

Acerca del procedimiento para tomarle declaración a Avilez, Barroso indicó que en la declaración del 20 de julio los policías le mencionaron el artículo 275 "para ver si comprende que bajo juramente debe decir la verdad y dijo que sí, que entendía, se interpreta que ya sabe". Sin embargo, cuando la abogada defensora le preguntó si Avilez juró decir la verdad respondió que no.

Por su parte, la fiscalía y la querella realizaron una repregunta a Barroso respecto del celular que mostró Avilez, donde constataron que tenía bloqueado el contacto de Luciana y el último mensaje cortaba la relación. ¿Desde cuándo estuvo roto el celular de Luciana? Desde el 11 de junio, respondió Barroso. Lo cual planteó la duda de si Avilez podría haberse contacto por otro medio con la joven desaparecida.

Lucas Ibáñez, más conocido como Pinilla por su apellido materno, brindó un testimonio donde quintuplicó las veces que Barroso mencionó que no se acordaba. Pero los motivos que explicitó este joven para justificar el borrón de memoria fueron relacionados al consumo problemático de drogas.

"Consumía cocaína, clonazepam, alcohol, crack, marihuana 7 por 7, no dormía, estuve en estado crítico en el Heller, estaba en tratamiento", dijo. Fiscalía pidió mostrarle su declaración en el marco de la búsqueda de Luciana porque no la recordaba. Allí decía que vio a Luciana en la casa de Avilez entre el 9 y 10 de julio de 2024.

En su declaración durante el juicio Pinilla indicó que recuerda la primera y la segunda vez que vio a Luciana en la casa de Avilez pero no puede precisar fechas.

El día anterior a la declaración dijo que tuvo un allanamiento en su casa, y antes otro pero no había estado. En el segundo señaló que lo llevaron a declarar, desde las siete de la mañana hasta pasada la medianoche. "Me la pasaba drogado, me lo hicieron recordar en la comisaría Primera decían que yo salí a festejar la Copa Ameríca con Luciana, pero era Gisel Manríquez, una chica parecida, también rubia", dijo.

Además, indicó que le decían: "varios policías, tres o cuatro me hacían preguntas, me decían que diga la verdad porque todos habían hablado ya y que era culpable". También dijo que escuchó: "algún perejil tiene que caer". A la pregunta de si Avilez estaba siendo investigado, indicó: "lo venían siguiendo a él", y que le habían dicho "por culpa de Maxi estamos acá".

El juicio por falso testimonio continuará este martes con cuatro testigos de la defensa seguido de los alegatos de clausura. Al terminar quedará pendiente la resolución del tribunal que se supone que estará en 48 horas, el jueves 6 de agosto.