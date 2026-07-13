En fotos y video: a dos años de su desaparición, así fue la marcha por Luciana Muñoz

Poco a poco, al acercarse las 16, familiares, amigos y vecinos concentraron en el Monumento a San Martín para renovar el pedido por su aparición con vida.

Luciana Muñoz Aguerre tenía 20 años cuando desapareció el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte; desde aquel día su familia, amigos y cientos de vecinos no han cesado un fuerte reclamo: mantener firme la búsqueda y su aparición con vida.

Hoy se cumplen dos años desde aquel momento y, como en cada ocasión que pueden, s u madre, Lila Aguerre, su abuela Mirta Muñoz y allegados, convocaron a una nueva movilización.

La cita fue a las 16, en el Monumento a San Martín; allí se concentró un numeroso grupo. Bajo el grito de “ No estamos todas, falta Luciana” , la larga y extensa fila de movilizantes marchó por las calles del centro, detrás de una bandera y con cánticos y pancartas hasta la Casa de Gobierno.

En diciembre del año pasado su caso fue trasladado a la Justicia Federal y calificado como trata y desaparición forzada. Los familiares y amigos de Luciana reclaman que la búsqueda por parte del gobierno provincial y federal continúe y se refuerce.

Este lunes, la marcha y movilización, volvió a exigir respuesta a una pregunta: ¿Dónde está Luciana?.

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

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