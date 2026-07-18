Golpe al narcomenudeo: desarticularon dos kioscos de droga en el bajo neuquino

Los procedimientos se realizaron tras más de un mes de investigación. La Policía secuestró droga, armas y dinero en efectivo.

Un operativo realizado por la Policía de Neuquén permitió desarticular dos puntos de venta de droga que funcionaban en el barrio Villa María, en el bajo de la capital provincial. Como resultado de los allanamientos, dos personas fueron detenidas y se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo .

Los procedimientos se llevaron a cabo el pasado viernes 17 de julio de manera simultánea en dos viviendas ubicadas a pocas cuadras de distancia entre sí. La investigación había comenzado más de un mes atrás, luego de que vecinos realizaran denuncias en la Comisaría 41, las cuales fueron derivadas a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

A partir de esas presentaciones, efectivos de la División Antinarcomenudeo iniciaron tareas de inteligencia que permitieron confirmar que ambos inmuebles eran utilizados como puntos de comercialización de estupefacientes.

Durante la investigación, los agentes identificaron a los presuntos responsables y constataron un constante movimiento de compradores, especialmente durante el atardecer. Además, advirtieron que los domicilios se encontraban cerca de una escuela y de un espacio recreativo, una situación que aceleró la intervención judicial.

Finalmente, con múltiples pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, que fueron ejecutadas por personal del Departamento Antinarcóticos.

Qué secuestró la Policía

Como resultado de los procedimientos, una de las viviendas fue clausurada de manera preventiva y dos personas mayores de edad quedaron detenidas.

Además, los efectivos secuestraron más de 73 gramos de cocaína compactada, 18 dosis listas para la venta, 125 gramos de cannabis sativa, dos balanzas digitales con restos de cocaína, creatina utilizada para el corte de la droga, $234.600 en efectivo, seis teléfonos celulares y distintos elementos empleados para el fraccionamiento de las sustancias.

También fueron incautados 71 cartuchos de diferentes calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera.

Allanamiento en el Sapere terminó con tres demorados

Semanas atrás, la Policía de Neuquén realizó otro allanamiento en la capital provincial, esta vez en una vivienda del barrio Sapere, en el marco de una investigación por un presunto abuso de armas de fuego.

Durante el procedimiento, llevado a cabo el 3 de julio, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera tipo "tumbera", cartuchos calibre .22, prendas de vestir y una motocicleta que serían de interés para la causa. Además, encontraron sustancias ilícitas, por lo que intervino el Departamento Antinarcóticos para realizar las actuaciones correspondientes.

Como resultado del operativo, tres personas —dos hombres y una mujer— fueron demoradas y quedaron a disposición de la Fiscalía, que continúa con la investigación para determinar su participación en el hecho.