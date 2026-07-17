Comahue Trucks y los camiones "llave en mano" para las empresas que crecen con Vaca Muerta

La concesionaria brinda una respuesta integral para que los camiones no sean sólo vehículos sino herramientas de trabajo.

Ante el crecimiento de la actividad productiva en la región, las soluciones integrales y ágiles en transporte se convirtieron en la llave para la expansión de las empresas regionales que avanzan al ritmo de V aca Muerta . En Comahue Trucks , la oferta de equipamiento marca el diferencial con otras agencias de vehículos: no sólo ofrecen camiones sino los complementos necesarios para que esas unidades cobren valor productivo.

"Nuestro diferencial está en entender que hoy el mercado no necesita solamente un proveedor de camiones, sino un socio que aporte soluciones para cada operación", explicó Diego Diéguez, gerente de Comahue Trucks , una firma de la región que lleva casi 20 años como representante de Volkswagen Camiones y Buses en Neuquén y Río Negro.

En un escenario cada vez más acelerado y competitivo, con la perspectiva de un salto exportador para Vaca Muerta, las empresas de la región buscan soluciones integrales a sus necesidades. Para crecer, el camión es sólo una parte de la respuesta.

"Hoy las empresas buscan comenzar a producir inmediatamente. Nadie quiere comprar un camión y después tener que coordinar distintos proveedores o esperar meses para equiparlo", expresó, y agregó: "Por eso creemos en el concepto de unidad llave en mano: entregar el vehículo completamente equipado, listo para salir a trabajar. Eso reduce tiempos, evita costos innecesarios y mejora la productividad desde el primer día".

Diéguez recordó que el camión es solo una parte de la solución. "Un porta volquetes, una hidrogrúa, una caja volcadora, un tanque de agua, un equipo lubricador o cualquier implemento específico son los que realmente convierten al vehículo en una herramienta de trabajo", añadió.

En ese contexto, la firma aprovecha su raíz regional para aportar la expertisse sobre el territorio. "Conocemos profundamente las necesidades de industrias como el petróleo, la minería, la construcción, el transporte y los servicios. Esa experiencia nos permite aportar valor mucho más allá de la venta de una unidad", detalló el gerente.

Una solución a medida de cada necesidad

Como proveedor de empresas atravesadas por una intensa actividad que sigue en permanente expansión, Comahue Trucks busca ofrecer un paquete integral para cada compañía. "Analizamos la actividad de cada cliente, comprendemos sus desafíos y entregamos una unidad preparada para producir desde el primer día. Eso implica acompañar todo el proceso: asesoramiento, financiación, equipamiento, entrega y servicio postventa", aclaró Diéguez.

Además del vehículo y el equipamiento, las alternativas de financiación también son clave para acompañar el desarrollo empresarial de la cadena de valor de Vaca Muerta. "En Comahue Trucks trabajamos con diferentes alternativas de financiación a través de entidades bancarias y otras herramientas financieras, adaptando cada propuesta a la realidad de cada cliente", dijo.

Y aclaró: "Pero hoy la financiación dejó de competir únicamente por la tasa de interés. Las empresas valoran la rapidez en las aprobaciones, la flexibilidad, los plazos adecuados y la posibilidad de estructurar inversiones que acompañen el crecimiento de sus negocios", detalló.

"La financiación pasó a ser una herramienta estratégica para renovar flotas, incorporar tecnología y mejorar la competitividad", concluyó.

Con una apuesta por acompañar cada paso del proceso de adquisición de camiones ya equipados, los clientes ganan el recurso más valioso: el tiempo.

"Cuando una empresa encuentra en un solo lugar el camión, el equipamiento, la financiación y el respaldo postventa, puede concentrarse plenamente en su negocio mientras nosotros coordinamos todo el proceso", dijo Diéguez y agregó: "Ese modelo genera mayor eficiencia, reduce costos operativos y brinda la tranquilidad de contar con un único responsable durante toda la operación".

Presente y futuro de Comahue Trucks

Con su trayectoria como respaldo, la empresa sigue posicionándose como un jugador de peso en el mercado regional. Este año, la inauguración de una nueva concesionaria en Cipolletti marcó un hito para la historia de la marca. "Es una inversión que refleja nuestra confianza en el crecimiento de la región y nos permite ofrecer mejores instalaciones, mayor capacidad operativa y una atención acorde a las necesidades actuales del mercado", dijo Diéguez.

"Observamos un mercado más dinámico, impulsado por la inversión en sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería, la construcción y el transporte. Ese contexto nos permitió seguir consolidando nuestra presencia en Neuquén y Río Negro", describió.

Con más capacidad operativa, Comahue Trucks se ilusiona con un futuro de mayor actividad. "Creemos que Vaca Muerta seguirá siendo uno de los principales motores de la demanda, pero también vemos oportunidades en minería, infraestructura, logística, servicios y economías regionales", dijo Diéguez.

"Nuestro desafío será continuar acompañando esa evolución con mayor disponibilidad de unidades, soluciones financieras competitivas, vehículos equipados para cada aplicación y un servicio postventa de excelencia", dijo y agregó: "En Comahue Trucks seguimos invirtiendo porque creemos en el potencial de nuestra región. Queremos ser mucho más que una concesionaria: aspiramos a ser un aliado estratégico para las empresas que todos los días impulsan el desarrollo de Neuquén y Río Negro".