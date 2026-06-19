La concesionaria Comahue Trucks inauguró su nuevo edificio en el corazón de la Ruta 22

La distribuidora oficial de Volkswagen Camiones y Buses abrió una moderna sede. El espacio busca fortalecer la atención a clientes de Río Negro y Neuquén.

La nueva sede fue inaugurada este jueves por la tarde en Cipolletti.

Comahue Trucks inauguró oficialmente su nuevo edificio en la ciudad de Cipolletti , una obra que representa un paso en la expansión de Volkswagen Camiones y Buses en la Patagonia y busca acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como el transporte, la logística, el petróleo, la construcción y los servicios en la región.

Ubicada sobre la Ruta 22, al 1213, la sede fue presentada este jueves por la tarde durante un acto que reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de Volkswagen Argentina, empresarios y clientes de Río Negro y Neuquén.

Entre los asistentes estuvieron el diputado nacional Aníbal Tortoriello, el intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler, la presidenta del Concejo Deliberante Karina Alvarez y referentes del sector productivo e industrial.

La ceremonia, que comenzó pasadas las 18, incluyó música en vivo, recorridas por las instalaciones y culminó con el tradicional corte de cinta que dejó oficialmente habilitado el nuevo concesionario.

ON - Comahue Truck (19) La sede posee más de 6.500 metros cuadrados totales y 2.300 metros cuadrados cubiertos. Omar Novoa

Un sueño familiar que se hizo realidad

El presidente y uno de los dueños de Comahue Trucks, Diego Borsetta, destacó la importancia que tiene la inauguración para la empresa, que integra junto a su hermano Jorge y que desde hace años representa a Volkswagen en la región.

"Es un sueño cumplido. Hace muchos años que estábamos detrás de este proyecto. Por distintas cuestiones se fue demorando, pero finalmente llegó el día", expresó a LM Neuquén. "Es un sueño cumplido. Hace muchos años que estábamos detrás de este proyecto. Por distintas cuestiones se fue demorando, pero finalmente llegó el día", expresó a LM Neuquén.

El empresario explicó que el objetivo principal es mejorar la experiencia de los clientes y ampliar la capacidad de atención. "Estas instalaciones nos permiten brindar mejores oportunidades para los clientes, mejores servicios y una mejor presentación. Para nosotros es un orgullo representar a la marca Volkswagen Camiones", afirmó.

ON - Comahue Truck (6) Los hermanos Diego y Jorge Borsetta conducen la concesionaria desde el año 2011. Omar Novoa

Borsetta detalló que el nuevo edificio cuenta con 2.300 metros cuadrados cubiertos dentro de un predio de aproximadamente 6.700 metros cuadrados y fue diseñado para acompañar el crecimiento de la actividad regional.

"Queremos ocupar un espacio más grande en el mercado y sobre todo brindar más servicios. La idea es tener respuestas más rápidas, más personal capacitado y tiempos más acotados para el mantenimiento de las unidades", señaló.

También explicó por qué eligieron consolidar el proyecto en Cipolletti: "Hace muchos años que estamos instalados acá. Es una ubicación estratégica, con muy buen acceso para el transporte y muy cercana a nuestros clientes. Entendimos que era el lugar ideal para seguir creciendo", sostuvo.

ON - Comahue Truck (11) La inauguración contó con la participación de autoridades de Cipolletti, empresarios y clientes. Omar Novoa

La apuesta de Volkswagen a Neuquén y Río Negro

Desde Volkswagen Camiones y Buses remarcaron que esta inauguración representa un hito dentro de la estrategia de expansión de la marca en la Patagonia. El gerente general de Volkswagen Camiones y Buses, Federico Ojanguren, aseguró que la región se transformó en uno de los puntos más importantes para el desarrollo del negocio en Argentina.

"El desarrollo del país contempla cada vez más a la Patagonia. Tener un concesionario de estas características nos permite fortalecer nuestra presencia y brindar el servicio que nuestros clientes se merecen", indicó.

El directivo remarcó que el nuevo espacio no solo apunta a la venta de unidades, sino también al soporte integral de los transportistas. "

Hoy no vendemos solamente un camión. Vendemos un camión y todo el respaldo durante su vida útil. Para eso hacen falta instalaciones modernas y personal capacitado", explicó. Hoy no vendemos solamente un camión. Vendemos un camión y todo el respaldo durante su vida útil. Para eso hacen falta instalaciones modernas y personal capacitado", explicó.

ON - Comahue Truck (21) El gerente general de Volkswagen Camiones y Buses, Federico Ojanguren, destacó que la región se convirtió en un punto estratégico del sector. Omar Novoa

Ojanguren también destacó la trayectoria de Comahue Trucks en la región. "Comahue está desde 2006 en Neuquén y Río Negro, y desde 2011 bajo la conducción de la familia Borsetta. Esta inauguración es la continuidad de un trabajo de muchos años y demuestra una enorme capacidad de crecimiento", sostuvo.

ON - Comahue Truck (16) El evento se extendió durante más de dos horas en el nuevo edificio ubicado sobre la Ruta Nacional 22. Omar Novoa

Vaca Muerta, un motor para el crecimiento del sector

Otro de los aspectos destacados durante la inauguración fue el potencial que representa Vaca Muerta para la industria del transporte pesado. El gerente de Ventas de Volkswagen Camiones y Buses, Javier Vázquez, aseguró que Neuquén y Río Negro ocupan hoy un lugar central dentro del mapa comercial de la compañía.

"Para Volkswagen esta región se convirtió en un polo de productividad y desarrollo económico. Vaca Muerta tiene un impacto enorme y por eso necesitamos estar presentes con instalaciones de esta magnitud", señaló.

Vázquez explicó que la marca cuenta con una amplia gama de vehículos adaptados a las necesidades de la actividad petrolera y minera.

"Tenemos productos específicos para gas, petróleo y minería. Desde camiones livianos hasta extrapesados, incluyendo modelos 4x4 y unidades off-road diseñadas especialmente para operar en terrenos exigentes", detalló. "Tenemos productos específicos para gas, petróleo y minería. Desde camiones livianos hasta extrapesados, incluyendo modelos 4x4 y unidades off-road diseñadas especialmente para operar en terrenos exigentes", detalló.

ON - Comahue Truck (10) El gerente de Ventas de Volkswagen Camiones y Buses, Javier Vázquez, aseguró que Neuquén y Río Negro ocupan hoy un lugar central dentro del mapa comercial. Omar Novoa

Cómo es el nuevo concesionario de Comahue Trucks

La nueva sede integral de Comahue Trucks posee más de 6.500 metros cuadrados totales y 2.300 metros cuadrados cubiertos. Además, estará abierto al público de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.

Entre sus principales características se destacan:

Showroom para exhibición de unidades.

Área exclusiva para entrega de vehículos 0 kilómetro.

Sector de venta de camiones nuevos y usados.

Servicio técnico especializado.

Siete posiciones de trabajo para posventa.

Depósito de repuestos originales.

Áreas específicas para recepción y entrega de unidades.

La firma cuenta también con un equipo técnico certificado por Volkswagen y herramientas de última generación para garantizar estándares de calidad en mantenimiento y reparación.

ON - Comahue Truck (24) El nuevo edificio funcionará de lunes a viernes de 8 a 18 hs. Omar Novoa

Con esta inauguración, Comahue Trucks reafirma su presencia en la región y apuesta a consolidarse como uno de los principales actores del mercado de camiones en la Patagonia.