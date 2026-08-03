Villa Pehuenia y Moquehue, en el momento justo para disfrutar la nieve

Las últimas nevadas cubrieron de blanco a Villa Pehuenia-Moquehue y transformaron nuevamente a la localidad en uno de los destinos más atractivos de la temporada invernal. El Parque de Nieve Batea Mahuida concentra gran parte de la actividad turística con propuestas para todas las edades y niveles de experiencia, tanto para quienes ya practican deportes de nieve como para quienes desean tener un primer contacto con ellos.

El parque ofrece pases de día completo para turistas a 60.000 pesos y de medio día a 48.000 pesos. Para residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, las tarifas son de 46.000 pesos para el pase diario y 25.000 pesos para el de medio día. Además, el acceso al sector de trineos tiene un valor de 5.000 pesos por persona.

Quienes no cuentan con equipamiento pueden alquilar un equipo completo de esquí por 35.000 pesos para la jornada completa o 28.000 pesos para medio día. A su vez, la escuela de esquí dispone de clases individuales por 50.000 pesos, para dos personas por 88.000 pesos y clases grupales de una hora por 42.000 pesos, facilitando el aprendizaje de quienes se inician en la actividad.

Más allá de la nieve, Villa Pehuenia-Moquehue propone una amplia variedad de experiencias para disfrutar del invierno. Los visitantes pueden recorrer el lago Aluminé, realizar caminatas entre bosques de pehuenes, conocer el Paseo de los Artesanos y pasear por la costanera, el muelle turístico y el centro comercial, donde la arquitectura de montaña se integra al paisaje nevado.

La propuesta se completa con la gastronomía local, reconocida en toda la provincia por sus productos regionales. Trucha, cordero, piñón, chocolates calientes y cervezas artesanales forman parte de una oferta que distingue a Villa Pehuenia-Moquehue como la Capital de la Gastronomía Neuquina.

Para más información, los visitantes pueden comunicarse al WhatsApp Turístico +54 9 2942 472732 o consultar el sitio web oficial www.villapehuenia.gob.ar.

Creadores brasileños

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquenTur, llevó adelante un fam trip con creadores de contenido e influencers de Brasil, quienes recorrieron durante cinco días algunos de los principales destinos turísticos de la Región Sur. La acción formó parte de la estrategia de promoción y comercialización de la temporada de invierno en el mercado brasileño, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la provincia como destino de nieve en uno de los principales centros emisores de visitantes internacionales.

El recorrido comenzó en San Martín de los Andes, donde los participantes conocieron la ciudad y su propuesta gastronómica. Luego visitaron el Cerro Chapelco, donde vivieron distintas experiencias vinculadas a la nieve y las actividades al aire libre, generando contenido audiovisual para compartir con sus comunidades digitales y mostrar la diversidad de propuestas que ofrece el destino durante el invierno.

La agenda continuó en el centro de esquí Lago Hermoso, donde realizaron actividades recreativas en la nieve y disfrutaron del entorno natural del Corredor de los Lagos. Posteriormente se trasladaron a Villa Traful, donde combinaron recorridos por los principales atractivos de la localidad con experiencias de bienestar y gastronomía, poniendo en valor la oferta turística de uno de los destinos más emblemáticos de la provincia.

El fam trip finalizó en Villa La Angostura, donde realizaron una navegación al Bosque de Arrayanes, recorrieron el centro de la localidad y conocieron parte de su oferta comercial y gastronómica. A través de esta acción promocional, Neuquén continúa fortaleciendo su presencia en el mercado brasileño mediante contenidos auténticos y experiencias en destino, impulsando la difusión de sus paisajes, centros de nieve y servicios turísticos entre potenciales visitantes.