Neuquén La Mañana Desaparición de personas Desesperación: buscan a un nene de 6 años en la zona del EPAS, temen que haya caído al agua

Horas de desesperación se viven en la zona del barrio Confluencia de Neuquén durante la noche de este lunes. Pasadas las 20 se encendió la alarma luego de perderle el rastro a un nene de 6 años que padece autismo.

Según los primero datos a los que pudo acceder LM Neuquén, se trata de Tahiel Herrera. Su familia lo busca intensamente. Interviene personal de la Policía de Neuquén y Bomberos Voluntarios en el sector donde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) tiene sus instalaciones, en calle Tronador.

Se cree que el menor pueda haber ingresado al predio que allí el EPAS. La mayor preocupación es que haya caído a los tanques que la empresa estatal allí tiene para el tratamiento del agua servida, por lo que se teme por la integridad del pequeño.