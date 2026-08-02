Una avioneta con turistas se estrelló y dejó un saldo de 13 víctimas fatales: no hay sobrevivientes

El accidente ocurrió minutos después del despegue en el área de las líneas de Nasca. Las autoridades investigar para determinar las causas de la tragedia aérea.

Este sábado se registró una impactante tragedia en Perú , cuando una avioneta cayó en una zona de las milenarias Líneas de Nasca , uno de los principales puntos arqueológicos del país. Según trascendió, el accidente dejó un saldo de 13 muertos y no habría sobrevivientes.

La aeronave, un modelo Cessna Caravan C-208 con matrícula OB-2001, cayó con turistas a bordo y se incendió en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, a poco más de un kilómetro de la carretera Panamericana Sur. El vuelo, uno de los más solicitados por turistas extranjeros que visitan el sur del país, partió del aeropuerto de Pisco para recorrer los geoglifos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido" , indicó el mayor de la Policía Jorge Andrade desde el lugar del accidente. El efectivo señaló que, por la magnitud del siniestro, no habría sobrevivientes y confirmó que hasta el momento fueron recuperados cuatro cuerpos.

El vuelo tenía como objetivo sobrevolar las líneas de Nasca, un sitio arqueológico prehispánico de la zona donde hay un grupo de geoglifos gigantes trazados en el desierto, que suele ser un gran atractivo para los turistas que visitan el país. La mejor forma de observarlos es a través de un sobrevuelo en avioneta.

Una avioneta que realizaba un sobrevuelo turístico por las Líneas de Nazca, al sur de Perú, se estrelló dejando un saldo de trece personas fallecidas.



La aeronave impactó de forma violenta contra el suelo mientras sobrevolaba el emblemático sitio arqueológico. Entre las… pic.twitter.com/kyKfhJnfi6 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 2, 2026

Qué se sabe hasta el momento de la caída de la avioneta

Según trascendió, los turistas eran siete ciudadanos italianos, dos españoles y dos alemanes. Keiko Fujimori, presidenta del Perú, lamentó el accidente y dijo que se están investigando ‌las causas del mismo. Además, informó que la cancillería está en comunicación con los consulados de los países de procedencia de las víctimas.

La municipalidad de Vista Alegre informó que, según los datos preliminares, la aeronave sufrió una "emergencia durante el vuelo". En tanto, bomberos y policías trabajan entre los restos de la avioneta, que continuaban humeando tras el impacto.

Según los primeros reportes de las autoridades locales y los equipos de emergencia, la avioneta perdió estabilidad repentinamente por causas que aún se intentan esclarecer y se estrelló de impacto contra el suelo, incendiándose al momento de la colisión.

"La tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca (sic), tras lo cual se perdió todo contacto radial", se leía en el comunicado del gobierno peruano. La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos para esclarecer qué ocurrió con la avioneta.

El accidente ocurrió luego de que se reanudaran los vuelos en la zona, que habían sido suspendidos por la presencia de fuertes vientos, de acuerdo ‌a la agencia estatal de noticias Andina. El viernes hubo ráfagas violentas que provocaron la caída de árboles, daños en infraestructuras y accidentes de tráfico.

De esta forma, se analizan diversas hipótesis, que van desde un posible fallo mecánico en pleno vuelo hasta condiciones meteorológicas adversas o ráfagas de viento imprevistas en la zona.

Antecedentes

No es la primera tragedia aérea relacionada con el turismo en Nasca. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos, mientras que en 2010 otro accidente cobró la vida de seis personas. La seguridad en los vuelos turísticos vuelve a ser tema de revisión para las autoridades.