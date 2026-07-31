"La prioridad es la educación": Figueroa inauguró ampliación de un terciario en la Comarca

El gobernador Rolando Figueroa y los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, dejaron inaugurada este viernes la obra de ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N° 14, que impactará en la trayectoria formativa de los educadores en la región de la Comarca.

Durante su discurso, el mandatario aclaró que “sin lugar a dudas, en la provincia del Neuquén hemos tomado un camino que dice que la prioridad es la educación”, porque “tenemos muy en claro que el futuro se construye a partir de esta herramienta que genera movilidad social”.

“Hay gente que incluso cuestiona que designemos médicos, maestros y policías en la provincia -dijo- porque ellos identifican que en el sálvese quien pueda, el que pueda hacer una escuela privada, el que pueda pagar una escuela privada sea el que tenga oportunidad y dicen, bueno, sálvese quien pueda”.

Sin embargo, quienes hacen estos cuestionamientos “no miran para igualar las líneas de partida”, porque “para eso, sin lugar a dudas, tiene que estar la educación pública”. Y esto es prioritario porque “queremos hacer grande a Neuquén, pero para que le vaya bien al neuquino”.

Por eso, aseguró Figueroa, “estamos trabajando para eliminar los tráileres; cuando asumimos había 700 en la provincia. De las 65 escuelas que tenían tráileres, ya los eliminamos en 43. Nos quedan 22”.

"Falta mucho más"

“Hemos hecho, pero aún falta hacer mucho más. Vamos a tener todo el programa de obras en marcha para el año que viene, que nos va a permitir decir: chau, tráiler, para siempre en la educación neuquina”, subrayó.

LA LIBERTAD VIENE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN



Inauguramos en Cutral Có la ampliación y remodelación del IFD N°14, un trabajo que abordamos junto al municipio para fortalecer la formación de más de 400 docentes por año, con impacto en toda la Comarca Petrolera y en la provincia.… pic.twitter.com/qi76Q7CBlF — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 31, 2026

El gobernador recordó que entre obras en marcha y licitaciones, la Provincia construirá 100 mil metros cuadrados de escuelas: “Estamos haciendo 10 escuelas técnicas en la provincia de 5 mil metros cuadrados y el lunes vamos a inaugurar la primera de ellas en Plottier, la EPET 25”.

Por lo cual “creo que estamos marcando claramente hacia dónde vamos” aunque “para tener una buena educación, no alcanza con buenos edificios. Tenemos que formar a los docentes, y darles también las condiciones adecuadas para que quienes forman a nuestros chicos puedan estudiar de la manera adecuada”, puntualizó.

En este sentido, destacó también el convenio que se firmó con la Municipalidad de Plaza Huincul para la formación de docentes de las escuelas técnicas y subrayó que “el 10 por ciento de los estudiantes que están formándose para poder educar a otros estudiantes son becados, porque con mucho orgullo tenemos el programa de beca más importante de América del Sur: las becas, Gregorio Álvarez”.

Figueroa subrayó que ahora “estamos logrando que el Estado esté presente, y lo estamos logrando entre todos, trabajando juntos. Los verdaderos adversarios y los enemigos son los problemas, por eso no hay que generar problemas donde no los hay”.

La obra inaugurada es la segunda etapa de construcción del edificio escolar, que representó una inversión de 1.298 millones de pesos y que se ejecutó a través de la modalidad de administración delegada al municipio local, como parte de su articulación con la Provincia para la mejora de infraestructura.

Rol docente

Por su parte, Glenda Temi, presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), remarcó que esta gestión de Gobierno “ha valorado esta tarea de los Institutos de Formación Docente para seguir garantizando la educación pública y que además valora constantemente y pone en marcha cada uno de los cargos necesarios para llevar adelante la educación superior en toda la provincia”.

Esta mejora edilicia sustancial, para una comunidad educativa que reúne a más de 400 estudiantes, responde al crecimiento de la matrícula con un edificio preparado y adecuado a la misma y a la jerarquización de la formación profesional docente.

En tanto, Soledad Dumigual, vicedirectora de la institución educativa, aseguró que “hoy es un gran día para la educación pública si la entendemos como parte de nuestra identidad y como un derecho social básico. Tenemos la posibilidad de superar esa mirada romántica sobre la educación que apunta a estar en las escuelas sin importar las condiciones”.

Remarcó que “las condiciones sí importan, porque no es lo mismo contar con un edifico propio, que estar compartiendo uno; o estar en aulas móviles, que estar albergados en una misma institución todos y todas”.

El IFD N° 14 fue creado en 1989 y posibilita a sus estudiantes elegir entre los profesorados de educación de nivel Secundario en biología, matemática, física, química, lengua y literatura y geografía.

La propuesta arquitectónica

La ampliación realizada contempla la construcción de dos nuevas naves, dispuestas en “L” y ubicadas en sentido contrario a la actual estructura. El diseño dispuesto habilitará un patio interno central, pensado a modo de espacio de articulación de actividades institucionales y de encuentro de la comunidad. El mismo se adosó al edificio original de 1.200 metros cuadrados, que también poseía la misma forma, mejorando la circulación.

El sector que se inaugura tiene una superficie cubierta de 650 metros cuadrados y sumará cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y personal -incluyendo un baño accesible- oficinas administrativas, preceptoría, biblioteca y espacios de tránsito.

Las intervenciones hechas significaron, además, mejoras en distintos sectores del edificio existente: se realizó una readecuación del acceso, adecuaciones en sanitarios, incorporación de parasoles en aulas hacia el sector norte, y se optimizaron las condiciones de ventilación e iluminación con renovación de aberturas.

Firma de convenio

Además, durante el acto se firmó un convenio marco entre el Gobierno provincial, el ministerio de Educación, el CPE y la Municipalidad de Plaza Huincul. Este acuerdo permitirá el desarrollo del profesorado de educación técnico – profesional, fortaleciendo la educación superior.

Mediante este acuerdo, las partes se comprometen a colaborar en la implementación y desarrollo conjunto por única cohorte, de una propuesta de Profesorado de Educación Técnico Profesional en Concurrencia con el título de base; con sede en la localidad de Plaza Huincul, Provincia del Neuquén.

El convenio tendrá una duración de tres años contados a partir de su suscripción, que comprende el período de implementación de la carrera y un período destinado para el cierre, titulación y evaluación del proceso.