Un antecedente en Neuquén: así se los vio a Luck Ra y Tuli Acosta en la Fiesta de la Confluencia 2026

Luego de la resonante ruptura entre el cordobés y La Joaqui, señalan a Tuli como la tercera en discordia. Las imágenes y el sugerente tema que cantaron juntos.

Días difíciles para La Joaqui tras darse a conocer la ruptura con el cantante cordobés Luck Ra. Pareja querida por el medio artístico porque no sólo compartían la música sino también un romance que parecía terminar en el altar. Pero estos últimos días se confirmó la ruptura y la desazón de la cantante quien se fue a Costa Rica a ver a su madre para despejarse.

“Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, escribió la cantante en su perfil de redes sociales dejando en claro que la decisión la tomó Luck Ra.

La cantante aclaró que la la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas” y no por una mala relación con Shaina y Eva, las hijas de la cantante, que, según ella, “siempre amó” y fue recíproco.

En ambos comunicados, los protagonistas descartan que haya habido una tercera persona en discordia, sin embargo, Romina Scalora deslizó que una famosa cantante del entorno habría podido generar la crisis.

Maria Isabel Sánchez

Sn embargo, algunos se sumaron al rumor que lo vinculaba con la también cantante cordobesa Tuli Acosta. Pepe Ochoa , influencer que maneja las redes de LAM, lanzó: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Seguidamente apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram. En el video difundido en redes sociales los muestra a Tuli y Luck Ra juntos bailando con la canción Fingí demencia en la parte que dice: “Fingí demencia por más que te conozca de memoria y nos juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad”.

Compartieron escenario en Neuquén

Hace cinco meses los tres cantantes compartieron escenario en la Isla 132 con motivo de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén Capital. Estuvieron los tres en el mayor evento de la provincia. Con la particularidad de que Luck Ra compartió invitó a Tuli Acosta a cantar juntos una canción, devenida ahora en supuesta tercera en discordia. Se los vieron animados y cómplices con el público.

El tema elegido, podría hasta sonar sugerente: "Tu misterioso alguien", de Miranda en versión cuarteto. El mismo, en su letra señala: Quien es tu seductor? Tu rey y tu peón? Quien ocupo el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien.

Primero cantó Tuli quien destacó el afecto del público neuquino no solo durante el show, sino también desde su llegada a la ciudad. Contó que se sintió muy bien recibida y valoró especialmente las muestras de cariño que recibió, lo que definió como una experiencia intensa y profundamente positiva.

Mientras que Luck Ra cerró el show durante esa jornada compartiendo escenario con varios colegas.

¿Premonición?

Tras la publicación de ambos artistas, una vez que bajaron del escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia en la Isla 132 , algunos seguidores se preguntaron en ese momento si la química traspasaba lo artístico. "No vaya a ser la nueva Angela Aguilar", postearon. En alusión a la amiga de la pareja compuesta por Christian Nodal y Cazzu, quienes tuvieron una hija, pero luego el cantante mexicano rompió la relación y para formalizar con Aguilar.

La foto fue tomada una vez que terminaron de cantar a dúo el tema “Tu Misterioso Alguien” de Miranda.

¿Qué dijo y quién es Tuli Acosta?

La involucrada en esta ruptura, no tardó en reaccionar frente a las especulaciones en el plano virtual: este miércoles compartió una historia en su cuenta de Instagram entrenando en el gimnasio y dejó una frase contundente. "Ni idea, yo ando en mi mundo", publicó Tuli.

Nelta Fiorella Acosta, artísticamente conocida como Tuli, nació en la localidad cordobesa de Río Ceballos. Desde muy pequeña -a los tres años- encontró en la danza y la expresión corporal su verdadera razón de ser, un camino que la llevaría a trascender fronteras siendo muy adolescente.

A los 15 años tomó una decisión drástica para apostar por su sueño: abandonó la escuela secundaria y se mudó sola a los Estados Unidos. ¿El objetivo? Perfeccionarse en el hip-hop. Ese viaje le abrió las puertas para integrar la prestigiosa compañía Phunk Phenomenon, adquiriendo un bagaje técnico y artístico que marcó un antes y un después en su carrera.

El punto de inflexión en su popularidad masiva llegó en 2020. En plena pandemia, y ante la necesidad económica y de reinventarse, Tuli encontró en las transmisiones en vivo y las redes sociales la herramienta perfecta para enseñar sus virtudes.

Artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra la convocaron para formar parte de sus videoclips como bailarina. Paralelamente, su carisma la llevó a brillar en los medios tradicionales y de streaming, integrando la mesa de Red Flag en Luzu TV junto a Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.

Su última pareja conocida fue el trapero Lit Killah, de quien se separó en 2025 tras tres años de relación. Anteriormente había mantenido un romance con el youtuber Oky, a quien acusó posteriormente de haber ejercido violencia de género.