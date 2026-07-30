Quién es Tuli Acosta, la supuesta tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

En las últimas horas estalló la polémica luego de que los cantantes anuncien la separación.

Algunos indicios empezaron a hacer ruido en torno a Luck Ra y La Joaqui y presagiaban una situación que fue confirmada por ellos mismos: ambos decidieron ponerle fin a la relación amorosa que los vinculaba como novios . Una de las incógnitas que más atención despertó fue el motivo por el cual tomaron la decisión.

En el mundo de la farándula empezó a trascender que habría una tercera persona en discordia que habría generado la separación: Tuli Acosta , una reconocida figura en las redes sociales y el mundo artístico.

Su nombre de pila es Nelta Fiorella Acosta , quien en el mundo artístico se hace llamar Tuli junto a su apellido real. Nació en Río Ceballos, Córdoba y tiene 25 años. Desde que era pequeña se enfocó en el mundo de la danza y, con el correr de los años, fue profundizando su amor por el costado artístico.

A sus tan solo 15 años, en plena adolescencia, tomó una decisión contundente: dejó la escuela secundaria y emigró a Estados Unidos para perfeccionarse en la danza hip-hop. Pero, más allá de esta experiencia, terminó apareciendo una actividad laboral para ser parte de la campaña Phunk Phenomenon, de alto prestigio.

La pandemia de Covid-19 fue un propulsor para tomar protagonismo. Ese momento de profundo dolor por la situación que atravesaba el mundo, fue el momento de profundizar en el mundo de las redes sociales: terminó consiguiendo popularidad para reinventarse y conseguir un dinero necesario.

Con popularidad cargada en el hombro, distintas figuras como María Becerra, Nicki Nicole y Tini Stoessel la llamaron para que baile en distintos videoclips. Tal fue la escala en su carrera que tras un paso por el streaming, se metió en la TV tradicional durante 2023/2024, en el certamen Bailando, conducido por Marcelo Tinelli, donde consiguió el título.

Cabe recordar que Tuli hizo un tema con Luck Ra, titulado "Qué casualidad", que fue publicado el 14 de diciembre de 2021.