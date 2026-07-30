Alejada de la actuación: cuál es el nuevo emprendimiento de Dalma Maradona

Dalma Maradona volvió a captar la atención del público, aunque esta vez no fue por un proyecto artístico. La actriz e hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe consolidó un emprendimiento dedicado a la primera infancia que, desde su lanzamiento, logró una gran aceptación entre las familias y se convirtió en un éxito de ventas.

Con un perfil bajo y sin una promoción masiva en redes sociales, Dalma apostó por un emprendimiento que combina diseño, creatividad y maternidad. La iniciativa nació en 2023, cuando decidió asociarse con la firma de accesorios infantiles Gioco di Re para desarrollar una línea de portachupetes personalizados.

A diferencia de otras colaboraciones con figuras públicas, la actriz no solo aportó su imagen. También participa activamente en la elaboración de cada producto , armando las piezas de manera artesanal . Para ello utiliza cuentas de silicona de grado alimenticio , libres de BPA , plomo , cadmio , ftalatos , PVC y látex , que combina en distintas paletas de colores , entre ellas rosa bunny, arcoíris, tierra y beige.

El detalle personalizado que impulsó el éxito del emprendimiento

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de personalizar cada portachupetes con el nombre del bebé. Además, cada pieza incorpora un clip resistente que permite sujetarlo a la ropa sin dañarla y evita que el chupete se caiga o se extravíe durante el uso diario. La respuesta del público fue inmediata. Apenas se anunció el lanzamiento en redes sociales, el emprendimiento agotó más de 100 unidades en cuestión de horas, reflejando el interés que despertó entre padres y madres que buscaban un accesorio práctico y personalizado.

Actualmente, los productos se comercializan a través de la tienda online oficial de la marca, donde cada portachupetes tiene un valor cercano a los $30.900 y puede abonarse en cuotas sin interés. Desde la empresa también destacan que los materiales utilizados son fáciles de limpiar, no absorben olores, no favorecen la proliferación de hongos o bacterias y cuentan con certificaciones internacionales que garantizan su seguridad para el contacto con los bebés.

Dalma Maradona

Para Dalma Maradona, este proyecto representa mucho más que un emprendimiento comercial. La experiencia de la maternidad junto a sus hijas, Roma y Azul, se transformó en una fuente de inspiración para desarrollar productos pensados para la primera infancia. Así, mientras continúa con su carrera artística, también fortalece una faceta empresarial que crece de manera sostenida y que encontró en el diseño artesanal un nuevo camino hacia el éxito.