"El Diablo viste a la moda 2" ya se puede ver en streaming: dónde encuentro la película más exitosa del año

Con la presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway , la película busca cautivar al público a través de una plataforma de streaming.

"El Diablo viste a la moda 2" ya se puede ver en streaming: dónde ver la película más exitosa del año

El Diablo Viste a la Moda 2 arrasó en el cine con su segunda película donde se volvieron a reunir Meryl Streep y Anne Hathaway para consolidar la obra en uno de los títulos más taquilleros.

La vuelta a las pantallas de los personajes de Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton logró cautivar nuevamente a los fanáticos en cine, pero no conforme con ello, ahora busca hacerlo en plataforma de streaming.

Pasaron cerca de dos décadas desde que se estrenó la película original, el puntapié para un éxito que revolucionó al mundo y puso en boca de todos a la moda.

En qué streaming se puede ver "El diablo viste a la moda 2"

El Diablo viste a la moda 2 llegó a Disney+ el 29 de julio de 2026, donde buscará conseguir un éxito importante como el construido en las pantallas de cine. A su vez, también estará disponible en Hulu en algunos mercados.

Cabe recordar que esta historia retoma lo que sucede en la revista Runway y se basa en los avances y evolución que tuvieron los protagonistas 20 años después. Además de los originales, hay nuevos personajes que son interpretados por figuras como Kenneth Branagh, Lucy Liu y Justin Theroux.

Los 10 mejores estrenos de julio en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Los 10 mejores estrenos de las plataformas de Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney +.

Los estrenos de Netflix

Llega la tercera entrega de la película protagonizada por Millie Bobby Brown, la chica que se convirtió en una de las caras de la exitosa serie, Stranger Things. Dirigida por Philip Barantini, La detective Enola Holmes viaja a Malta, donde sus aspiraciones se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha. Ya disponible en la plataforma.

Serie que parte de una combinación de drama familiar con tintes de esperanza y relato de supervivencia. Esta nueva versión de los célebres libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión única a las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de EE. UU. Se estrenará el 9 de julio.

Serie que cuenta la historia de Lonnie Hawkins, el golfista número uno de 2004, lucha en los últimos nueve hoyos de su carrera por recuperar su magia. Su cuerpo le dice que se retire, pero su corazón le dice que aún no ha terminado. Su ex mujer y su hijo Lance, el nuevo chico de oro del golf, saben que está acabado. Pero con un Major más que ganar para completar el Grand Slam del golf, Lonnie se niega a creer que está a algo más que a un golpe del mayor regreso de la historia del golf. Protagonizada por el gran Will Ferrell se estrena el 16 de julio.

Película que concluye las tres temporadas de la serie. Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos: Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela. Se estrena el 17 de julio.

Película española que narra la historia de Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. Se estrena el 24 de julio.

El estreno destacado de HBO Max

Stuart no consigue salvar el universo

Serie spin-off de The Big Bang Theory. Stuart Bloom, dueño de una tienda de cómics, recibe la misión de restaurar la realidad tras romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un Armagedón multiverso. En esta misión, Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y pesado Barry Kripke. Se estrena el 23 de julio.

Los estrenos de Amazon Prime

Juntas o muertas

Serie que narra la historia de las mejores amigas Debbie Claybourne y Judith Burton pensaban que se conocían bien… hasta que la primera descubre que Judith es una asesina internacional. Cuando aparece una misteriosa figura de su pasado y un golpe va realmente mal, sus mundos se desmoronan y están obligadas a huir en una carrera a contrarreloj a lo largo de Europa, mientras son perseguidas por las fuerzas de la ley, asesinos entrenados y criminales muy entrenados. Se estrena el 15 de julio.

Una de las series más esperadas de esta lista. Sigue el viaje de Elle Woods por la escuela secundaria y explora las experiencias formativas que la convirtieron en el personaje icónico y seguro de sí mismo que conocimos en la recordada película Legalmente rubia. Ya disponible en la plataforma.

Los estrenos de Disney +

Furious

Serie que cuenta la historia de Alice Black, una agente del FBI, persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie. Ambas recorren su propio camino hacia la justicia y, a medida que sus vidas comienzan a entrelazarse, la línea entre el bien y el mal empieza a difuminarse. Se estrena el 27 de julio.

Si bien la vimos hace poco en los cines, la lucha de Miranda Priestly (Meryl Streep) contra Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación.