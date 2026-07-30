Gran Hermano: quiénes son los nuevos nominados de la Generación Dorada

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada : modificó por completo el rumbo del juego. En una noche atravesada por sanciones, anulaciones de votos y fuertes advertencias de la producción, finalmente quedaron definidos los nueve participantes que integran la nueva placa y que dependerán del apoyo del público para continuar en competencia.

Los jugadores que quedaron nominados son Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Solange “Sol” Abraham, Juanicar, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Pietro. Todos ellos deberán esperar la decisión de los espectadores, que votarán por sus favoritos para permanecer en la casa. El próximo lunes , durante la gala de eliminación , se conocerá quién abandonará definitivamente el reality.

Antes de revelar la placa de nominados, la producción informó una sanción colectiva luego de detectar reiterados incumplimientos al reglamento. Según explicó la voz de Gran Hermano, varios participantes incurrieron en complots e intentaron influir en el voto de sus compañeros, una conducta prohibida dentro del juego: "Hay algo que tengo muy claro, porque puedo comprender que en estas instancias de la competencia la casa viva un clima de mayor tensión y aumente la rivalidad entre ustedes. Pero nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas”, comenzó el comunicado.

La advertencia continuó con un mensaje aún más firme: "Siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot o la inducción de votos. En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios participantes, quienes sin ningún tipo de disimulo procuraban acordar votos para perjudicar a uno o más compañeros”. Como consecuencia de esas irregularidades, la producción tomó una decisión que sorprendió a todos los jugadores. "Por lo tanto, les anuncio que todas aquellas nominaciones viciadas de irregularidades fueron anuladas”, comunicó Gran Hermano.

Sin espontánea y un 50% del presupuesto

Además, también se dejó sin efecto una nominación espontánea. "Uno de ustedes realizó la nominación espontánea. Sin embargo, esa persona incumplió una regla esencial: mantener silencio. En más de una ocasión, mediante diversos compañeros, reveló de manera burda, grosera diría yo, sus votos. De más está decir que también quedaron sin efecto”, explicó la voz del reality.

Como castigo por los reiterados incumplimientos, la producción aplicó una sanción que afectará a toda la casa. "Debido a esa desobediencia generalizada, voy a aplicar una sanción colectiva. Mi decisión es la siguiente: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto ”, anunció. Finalmente, Gran Hermano cerró con una advertencia para todos los participantes: "Espero que jueguen limpio y que no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas. Muchas gracias”.