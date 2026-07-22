Daniela Celis regresa a Gran Hermano y tendrá una misión dentro de la casa

Con el objetivo de sostener el interés del público en la recta final del programa, Gran Hermano apostó por una fórmula que ya dio resultados en otras ediciones: el regreso de ex participantes que dejaron una marca en la historia del reality y que conservan una importante base de seguidores. Cómo es el ejemplo de Daniela Celis , Big Ari y otros.

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para atravesar uno de los cambios más fuertes desde el comienzo de la temporada. Tras la sorpresiva salida de Andrea del Boca , la producción del reality de Telefe ya tendría definida una nueva estrategia para renovar la competencia, generar nuevos conflictos y modificar por completo la convivencia dentro de la casa. La información fue dada a conocer por Ángel de Brito durante su programa en Bondi.

Durante su programa , el conductor contó que la decisión ya está en marcha y que incluso comenzaron las convocatorias para distintos ex participantes: “Entran ex gran hermano de otras ediciones”, anunció Ángel de Brito al revelar una de las novedades más importantes que prepara Telefe para las próximas semanas: “Entra Daniela Celis, es el nombre que tengo confirmado”, agregó.

La información rápidamente despertó expectativa entre los seguidores del programa, que comenzaron a especular sobre qué rol ocuparán los ex jugadores y de qué manera influirán en la estrategia de los actuales participantes. El periodista aseguró también que la producción evaluó nuevos ingresos para potenciar el impacto de esta instancia del programa: “Sé que llamaron a un par más”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que otros ex participantes emblemáticos vuelvan a cruzar la puerta de la casa más famosa del país.

Por qué Telefe eligió a Daniela Celis

La posible vuelta de Daniela Celis no resulta una decisión casual. Desde su paso por Gran Hermano, la exparticipante se consolidó como una de las figuras más representativas del formato y mantuvo un estrecho vínculo con el canal. Su historia dentro del reality trascendió el juego al iniciar una relación con Thiago Medina, con quien posteriormente formó una familia, convirtiéndose en una de las parejas más populares surgidas del programa.

Para Ángel de Brito, ese peso dentro de la marca Gran Hermano explica la decisión de volver a convocarla en un momento clave de la competencia: “Daniela es una de las favoritas de Telefe y hay que llegar a septiembre todavía”, afirmó el conductor al explicar la estrategia del canal para sostener el interés de la audiencia durante las semanas que restan hasta la definición del certamen.

La incorporación de ex participantes promete alterar el equilibrio del juego. Su experiencia dentro del reality, sumada al conocimiento de las dinámicas de convivencia y estrategia, podría generar nuevas alianzas, romper pactos existentes y cambiar el rumbo de la competencia en la etapa decisiva. Después de la inesperada salida de Andrea del Boca, la producción busca recuperar el efecto sorpresa que caracterizó a otras temporadas de Gran Hermano. Con el regreso de figuras reconocidas por el público, el reality intentará volver a instalar momentos de alto impacto y mantener la atención de los espectadores hasta la gran final.