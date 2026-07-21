La foto de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la final de la Copa del Mundo 2026.

Durante las últimas semanas del Mundial 2026 que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, Vicky Xipolitakis estuvo acompañando a Marley durante la cobertura de Por el mundo (Telefe) mientras alentaban a la Selección Argentina hasta la final.

De hecho, en la previa del partido definitorio frente a España, la mediática y el conductor estuvieron presentes en la alfombra roja del MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de Nueva Jersey , entrevistando a distintos famosos internacionales.

Por un lado, Marley y Vicky Xipolitakis pudieron hablar con la cantante italiana Laura Pausini , quien fue una de las encargadas de cantar el tema Desire en la apertura del evento, junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger . Sin embargo, la exvedette sorprendió con la inesperada selfie que se tomó junto a Tom Cruise , quien realizó un discurso antes de que comenzara el partido que coronó a España como campeón.

Y prometió en Por el Mundo (el domingo, a las 21 por Telefe) contar más detalles del encuentro. Además de la imagen con el reconocido actor de Hollywood, la publicación de Vicky incluyó distintas fotos que resumieron lo que vivió en la final. Compartió imágenes con Marley fuera del estadio, luciendo la camiseta argentina y un moño albiceleste en la cabeza, haciendo notas con Andy Kusnetzoff, posando muy cerquita del pasto de juego y con su credencial de FIFA en mano.

Además, la mediática cerró el carrete de Instagram con una postal del banderazo argentino que se realizó en el Times Square en la noche del sábado, previo al partido, y del que participaron cientos de hinchas con bombos, banderas y camisetas de Argentina. “Gracias Selección Argentina por representar a todo un país con el corazón, y jugar todos los partidos con el cuerpo y el alma. Orgullosa de ustedes, son los mejores”, escribió Vicky junto al posteo.

El sentido posteo de Vicky Xipolitakis

Además, Vicky Xipolitakis aprovechó para agradecer a Marley y el equipo del programa “por esta gran e inolvidable oportunidad, ¡la rompimos!”. Un día antes de que Argentina se enfrentara con España, la mediática sorprendió con un impactante estilismo "made in Argentina" para alentar al conjunto albiceleste.

"Hola NYC, ¡qué lindo volver a verte!", escribió Vicky junto a un carrete de postales tomadas en pleno corazón de Manhattan. De esta manera, en las postales se la pudo ver recorriendo la Quinta Avenida con el emblemático Times Square de fondo y sus icónicas pantallas iluminando el corazón de Nueva York.

Más allá del paisaje neoyorquino, lo que verdaderamente acaparó todas las miradas fue la camisola oversize blanca que lució. Esto se debe a que la prenda estaba intervenida con la bandera argentina en el borde inferior izquierdo, con sus característicos colores celeste y blanco, y el Sol de Mayo, un motivo que también se extendió hacia el centro del diseño.

Otra de las intervenciones que no pasó inadvertida en el atuendo fue el número 10, como un gesto de apoyo al capitán argentino, Lionel Messi. Además, en la espalda del atuendo se sumó la leyenda "Made in Argentina" (Hecha en Argentina), escrita a mano alzada con tinta negra, en alusión tanto a sus raíces como al origen de la camisola. Para completar el look, Vicky sumó un bolso de mano mediano en tono celeste, con manijas doradas, y unas botas bucaneras blancas por encima de las rodillas, decoradas con detalles en celeste que mantuvieron la paleta de colores patrios.