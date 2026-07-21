Luciana Salazar se descargó enfurecida por la versión que la señala como la tercera en discordia

La modelo salió a aclarar su situación sentimental a través de las redes sociales. Cuáles eran las versiones que circulaban.

Ángel De Brito hizo enfurecer a Luciana Salazar luego de revelar en el streaming Bondi Live que se habría cambiado de hotel mientras estuvo en Estados Unidos. El motivo, según el periodista, sería porque la esposa de un hombre con el que se la vinculó a la modelo se habría enterado de que estaban juntos.

Debido a esas afirmaciones en vivo, Salazar publicó un descargo en sus redes sociales apuntando contra las versiones y dejando en claro que las declaraciones le generaron enojo.

"Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios", dijo en sus historias de Instagram y sumó: "Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien".

"Segundo, con la 'supuesta persona que me vinculan es un amigo soltero' tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer", agregó en su relato.

Para cerrar, concluyó: "Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia".

Quién sería el nuevo novio de Luciano

Según revelaron, en LAM, se trataría de un romance con un empresario tecnológico multimillonario. Según aportó el periodista Pepe Ochoa, habría sido acompañada por su nueva pareja al viaje por EEUU: "Y nos dimos cuenta de que ese nombre, la persona que está al lado de ella, el dueño de la camioneta donde estaban estacionados y le dan la sorpresa a Matilda es de él, es multimillonario", dijo Ochoa.

"Su vínculo, su nuevo romance es dueño de un departamento de lujo en el Four Seasons de Miami", dijo y agregó: "Es dueño de varios departamentos ahí. Él acá tiene varias propiedades pero vive más en zona sur".

Según reveló Ochoa, "es una relación formal". Por su parte, Carolina Molinari opinó: "Si llevás niñero es porque dormís con el tipo".

Luego de afirmar que se trataría de una relación de hace meses, dieron más detalles de la persona y revelaron su intimidad: "Él es separado, tiene un hijo, tiene mucho dinero, es empresario tecnológico, le va a bárbaro. El tipo se llama Eduardo Wassi, un tecnológico multimillonario".