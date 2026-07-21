Wanda Nara rompió el silencio y contó detalles del llamado de Mauro Icardi tras el robo

Wanda Nara dio detalles del robo en su casa de Milán y contó cuál fue la acción de su ex Mauro Icardi al enterarse de lo sucedido.

Wanda Nara atravesó un momento de profunda angustia durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras se encontraba en el estadio de Nueva Jersey, donde asistía al encuentro para trabajar con una de sus marcas patrocinadoras, recibió una llamada que cambió por completo la jornada: delincuentes habían ingresado a su casa de Milán, en Italia, mientras sus hijos permanecían dentro de la propiedad junto a una empleada.

Afortunadamente, ninguno de los menores resultó herido y el episodio dejó únicamente pérdidas materiales . Sin embargo, el hecho generó gran preocupación en la conductora, que decidió retirarse del evento antes de su finalización para interiorizarse de la situación. Quién también viajó para constatar la situación ocurrida y compartir tiempo con sus hijos luego de una situación tan característica fue Maxi López .

La información del robo fue dada a conocer durante este domingo por distintos medios nacionales, pero fue Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), quien reveló detalles de la conversación que mantuvo con la propia Wanda Nara tras el episodio: "Entran a la mansión y estaban los niños adentro con una empleada, la mamá no estaba en ese momento", explicó el panelista.

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Además, relató cómo se enteró la empresaria mientras seguía el partido desde las tribunas: "Me cuenta Wanda que estaba en el entretiempo cuando cantaba Madonna y Justin Bieber ahí la llaman por teléfono el custodio y uno sus hijos", señaló. Según detalló Ochoa, al advertir la presencia de personas desconocidas dentro de la vivienda, los hijos de Wanda reaccionaron rápidamente para resguardarse: "Los chicos se encierran en un cuarto solos cuando empezaron a ver gente que no conocía en la casa. Les robaron dinero, joyas y los pasaportes. Wanda tiene custodia y quiere investigar", agregó. Actualmente, la Policía italiana trabaja sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad ubicada en la zona del Lago Di Como con el objetivo de identificar a los responsables del robo.

La aclaración de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Tras conocerse el episodio, comenzaron a circular versiones que indicaban que desde el entorno de Mauro Icardi habrían puesto en duda lo ocurrido. Sin embargo, Wanda Nara negó esa información y explicó cuál fue la participación del futbolista durante el operativo policial: “Eso que están diciendo es mentira porque Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Y pidió hablar él con el custodio nuestro”, aseguró, desmintiendo los rumores que se instalaron en las últimas horas.

LA PALABRA DE WANDA: DETALLES EXCLUSIVOS DEL ROBO EN MILÁN



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Horas después del robo, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y confirmar que sus hijos se encontraban en buen estado de salud: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", escribió. La conductora también agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó que lo más importante era que los menores no habían sufrido lesiones: "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos", expresó.

A raíz de lo sucedido, explicó que reforzarán las medidas de seguridad durante las próximas semanas debido al temor que dejó el episodio: "Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", sostuvo. Finalmente, Wanda confirmó que las cámaras de seguridad registraron el accionar de los delincuentes y expresó su deseo de que la investigación avance rápidamente: "Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!", concluyó.