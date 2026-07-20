La noche de furia de Wanda Nara: empezó a tirar para todos lados y picanteó a los periodistas.

Tras denunciar el robo que sufrió en su casa de campo en Milán, la empresaria se la agarró contra sus detractores.

Wanda Nara , fiel a su costumbre, volvió a quedar en el centro de la polémica por un fuerte enfrentamiento en redes sociales con periodistas y panelistas del mundo del espectáculo. Luego de protagonizar un tenso cruce con Gustavo Méndez , la conductora de MasterChef apuntó también contra Angie Balbiani y Pochi de Gossipeame , con durísimos mensajes publicados en su cuenta de X.

Todo comenzó después de que Méndez calificara de “mufa” a Wanda tras su presencia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El comentario del periodista generó la inmediata reacción de la empresaria, que respondió públicamente y desató un intenso ida y vuelta.

Poco después de los primeros intercambios, Wanda Nara redobló la apuesta y respondió un mensaje de Angie Balbiani , panelista de Puro Show , el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez en eltrece. “Gordi, ocupate de tus cuentas y de cuánto te pagan a vos por hablar de mí. Si hablás por mí, cobro por adelantado. Después te enseño a hacer negocios así no sos tan resentida”, escribió la conductora. En otro mensaje, Wanda agregó: “La Selección es más importante que yo, boba. ¿Y hablás de mí? Pronto saco unos cursos que te van a servir, anotate. ¡Son geniales! Te regalo la membresía. Seguime mirando: por Telefe, Netflix, cine y Disney. Beso”.

Cuando parecía que la discusión había terminado, la empresaria volvió a utilizar sus redes para apuntar contra Pochi, la influencer detrás de Gossipeame, y lanzó una advertencia vinculada a sus hijos. “La próxima vez que nombrás la palabra hijos o te referís a mi persona, te contesto con papeles así te refresco la memoria. Y vemos quién es mejor madre. Con mis hijos no. Si te metés conmigo, te metés con ellos; y si te metés con ellos, te metés conmigo”, expresó.

Finalmente, Wanda cerró con otra fuerte declaración contra la influencer: “Sucio es vivir del chisme y de tus comentarios de retorcida. Mirá tu vida o te la refresco con audios, mensajes y papeles”. Las publicaciones de la conductora generaron una inmediata repercusión en redes sociales y volvieron a instalar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, en medio de una nueva guerra pública con figuras del espectáculo argentino.

La gravísima acusación de Wanda Nara

Apenas terminó la final del Mundial 2026, Wanda Nara denunció que entraron a robar a su casa de campo en Milán, donde se encuentran por estos días su madre, Nora Colosimo, con sus cinco hijos. Luego de asegurar que tanto ella como Maxi López, que se encontraban en el estadio de Nueva Jersey al momento del hecho, estaban buscando vuelos lo más rápido posible para estar con sus hijos, la mediática informó que todos se encuentran bien y que estarán con custodia por un tiempo.

Sin embargo, unas horas después, Wanda tomó el teléfono y explotó de furia cuando vio que el periodista Gustavo Méndez le habría lanzado una indirecta tildándola de “mufa”. El comunicador, que es públicamente crítico de Nara y defensor de La China Suárez, escribió en X (ex Twitter): “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?”.

Y Nara le contestó furiosa: “No sé de quién hablas bobo. Fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí”.

Fue entonces que lanzó una fuerte acusación, algo que ya había mencionado Natacha Jaitt antes de su muerte: “Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. ¿O no existís y tus causas no importan?”. Méndez luego aseguró que demandará a Wanda por calumnias e injurias y por acusarlo de delitos sin pruebas.