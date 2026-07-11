Escándalo con Mauro Icardi: le embargarán el sueldo por una deuda millonaria en Francia

Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena por un nuevo frente judicial que podría afectar directamente su futuro profesional. Mientras analiza distintas propuestas para continuar su carrera, trascendió que el delantero enfrentaría una millonaria deuda con el fisco francés que pondría en riesgo el cobro de su próximo salario. La información se conoció en medio de un presente marcado por conflictos personales y decisiones deportivas todavía sin resolver.

El futbolista atraviesa semanas intensas después de haber viajado a la Argentina para reencontrarse con sus hijas, en medio de la disputa judicial que mantiene con Wanda Nara . A esa situación se suma la incertidumbre sobre cuál será el próximo club de su carrera, ya que continúa como jugador libre mientras evalúa distintas ofertas, entre ellas el interés de una importante institución de Brasil.

La nueva polémica fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen a través de sus redes sociales. Según explicó, Icardi tendría una deuda cercana a los cuatro millones de euros con las autoridades fiscales del país galo. "Apenas firme contrato en su futuro club, le embargarían el sueldo ", aseguró el periodista, al advertir que cualquier nuevo vínculo laboral podría quedar alcanzado por esa obligación económica.

Los detalles de la deuda de Mauro Icardi en Francia

La versión fue reforzada por Laura Ubfal, quien aportó más detalles desde su cuenta de X. La comunicadora sostuvo que la deuda estaría vinculada a impuestos que el artillero habría dejado impagos durante los años en los que desarrolló su carrera en el fútbol francés, antes de su llegada al Galatasaray. Hasta el momento, ni Icardi ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre esa información.

De confirmarse el reclamo, el atacante no solo deberá definir su futuro deportivo, sino también resolver una situación económica de alto impacto. Un eventual embargo sobre su salario podría complicar cualquier negociación contractual y obligarlo a regularizar la deuda antes de percibir ingresos provenientes de un nuevo club.

Por ahora, todo se basa en versiones periodísticas y no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades francesas ni del propio futbolista. Sin embargo, la información vuelve a instalar a Mauro Icardi en el foco de la atención, en un momento en el que cada paso de su vida personal, judicial y profesional continúa generando repercusión tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.