Fernanda Iglesias sumó un nuevo dato sobre la supuesta amante de Diego Latorre

Mauro Icardi y Yanina Latorre se tiran con todo lo que tienen en las redes sociales. Versiones de infidelidad, amenaza de pruebas sobre las hipótesis correspondiente, y un escándalo que crece luego de que la periodista de espectáculos confirme que ambos habían sufrido una crisis en la relación después del escándalo con Ekaterina Ojeda en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En las últimas horas Mauro arremetió duro contra Latorre, con historias contundentes que provocaron a la panelista de LAM y líder del programa Sálvese Quién Pueda (SQP) . Fernanda Iglesias , también periodista del mundo de la farándula, no dudó un segundo y se metió en la polémica con distintas revelaciones con la que se inclinó tomando una postura clara.

Previamente, Iglesias había confirmado las versiones de Icardi sobre una relación oculta de la pareja de Yanina en Miami. Más tarde, a través de las redes sociales, arremetió nuevamente con dureza mientras atraviesa sus vacaciones en Europa.

"Estoy de vacaciones, no voy a hablar de (emoji de yarará en referencia a Yanina Latorre) acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellidos", dijo en su escrito, aclarando también que ella no es quien le ofrece información a Icardi para que publique. A su vez, se refirió a la pista que dio Icardi en sus redes sobre la supuesta amante de Diego Latorre: "La pista 'vecina' está muy bien. Y podría agregar otra: 'mami del cole'".

Qué había dicho antes Fernanda

La panelista de Puro Show, Fernanda Iglesias, escribió en su cuenta de Instagram: "Buen día. Primero: viva Argentina. Segundo: Francia. Tercero: Miami, Mauro y [emoji de serpiente], todo cierto. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero la humillación es tan grande que tuvimos piedad", afirmó respecto a lo que deslizó Mauro Icardi sobre la supuesta amante de Diego Latorre en Miami.

Recordemos que toda la polémica mediática nació a partir de la reconciliación entre Mauro Icardi y la China Suárez que ocasionó una guerra virtual con Yanina Latorre. Luego de que la conductora asegurara que la pareja estaba pasando una terrible crisis, el futbolista respondió con una serie de historias de Instagram que enfurecieron a la conductora de SQP.

El enojo escaló tanto que Latorre subió a su Instagram una foto de Franco Deambrosi, señalado como el tercero en discordia entre la pareja. La reacción del delantero no se hizo esperar y fue fulminante. "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", inició Icardi en su descargo. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió en la historia que convirtió la trama en toda una bomba viral.

El mensaje de Mauro Icardi

El futbolista decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante en Miami en estos momentos. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó. "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. Cornuda", sumó respecto de las supuestas pruebas. "Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor", expresó con Mauro Icardi ironía.

Para cerrar el mensaje, se refirió a las pruebas y lanzó una amenaza: "Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar", aseguró y sentenció: "A vos te voy a hundir, y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre, inventado y basado en tu única fuente". Recordemos que, además, Diego Latorre se encuentra en Estados Unidos trabajando en la cobertura del Mundial 2026 que se disputa en ese país, en Canadá y México.