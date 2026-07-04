Aceleró: la reacción de Franco Deambrosi en medio de la supuesta infidelidad de la China Suárez

La novela que involucra a la China Suárez , Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo protagonista en las últimas horas. En medio de las versiones que hablan de una supuesta infidelidad de la actriz al delantero del Galatasaray, todas las miradas se posaron sobre el piloto de Turismo Carretera Franco Deambrosi , cuyo nombre comenzó a circular con fuerza en los programas de espectáculos y en las redes sociales.

El rumor tomó impulso luego de que la periodista asegurara que la actriz habría mantenido conversaciones con el joven piloto y anticipara que contaría con material comprometedor . Según explicó la conductora, incluso habló personalmente con el corredor durante la noche del jueves y deslizó que existen chats que podrían aportar nuevos elementos a la historia. Aunque evitó revelar el contenido de esos mensajes, prometió exhibirlos en su ciclo de radio y streaming, lo que elevó aún más la expectativa alrededor del caso.

Mientras tanto, Deambrosi optó por un llamativo silencio público. Lejos de responder directamente a las versiones que lo vinculan con la ex Casi Ángeles, compartió en sus historias de Instagram una imagen de un mate y un termo apoyados sobre una mesa , con un paisaje de campo de fondo y un cielo completamente despejado. El posteo, sin ninguna referencia al escándalo, fue interpretado por muchos usuarios como una forma de transmitir calma en medio de la repercusión mediática.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a viralizarse. Para algunos seguidores, el piloto eligió mostrarse ajeno a la polémica, mientras que otros interpretaron el gesto como una respuesta implícita a los rumores que lo tienen como protagonista. Lo cierto es que, después de que Yanina Latorre confirmara que mantuvo contacto con él, quedó claro que el deportista está al tanto de todo lo que se dice sobre su nombre, aunque por ahora evita hacer declaraciones públicas.

Por el momento no existe confirmación de que entre Franco y la China haya existido una relación sentimental o un encuentro más allá de las versiones difundidas en los medios. Tampoco trascendió cuándo habrían ocurrido los supuestos intercambios mencionados por Yanina Latorre ni si llegaron a concretarse. Sin embargo, el episodio volvió a colocar al delantero y a la modelo en el centro de la escena, alimentando un conflicto mediático que parece sumar nuevos capítulos casi a diario y que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.