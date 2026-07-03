Sigue el frío bajo cero en Neuquén: ¿Qué pasará el fin de semana?

La ciudad de Neuquén y sus alrededores continúan bajo la influencia de una masa de aire frío asociada a altas presiones en el centro del país, lo que genera jornadas de baja nubosidad y heladas muy fuertes.

Este viernes, a primera hora de la mañana, se registra una temperatura de 0 grados, aunque la sensación térmica es de -3.2 grados , según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves se registró el día más frío del año, con una temperatura que llegó casi a los ocho grados bajo cero , con heladas y calles congeladas. Sin embargo, el escenario meteorológico comenzará a cambiar a partir de este viernes debido al ingreso de aire más húmedo desde el noreste, lo que dará inicio a un paulatino ascenso de la temperatura.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante el día, el cielo se mantendrá despejado y la máxima trepará a los 8°C, con vientos del noreste a 28 km/h y ráfagas de 33 km/h. Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo y la temperatura descenderá a los -2°C, registrándose vientos del este a 22 km/h con ráfagas más intensas que alcanzarán los 40 km/h.

Sebastián Fariña Petersen

¿Sigue el frío bajo cero durante el fin de semana?

Para el fin de semana se prevé un panorama con nubosidad variable. El sábado comenzará con un cielo mayormente despejado y una máxima de 9°C, con vientos del noreste a 12 km/h y ráfagas de 14 km/h. Por la noche, las nubes volverán a ganar terreno dejando el cielo cubierto, mientras que la temperatura mínima se ubicará en los -3°C, acompañada por vientos del sudeste a 9 km/h y ráfagas de 12 km/h.

El domingo, el cielo se presentará cubierto durante el día, permitiría que la máxima alcance los 12°C, con vientos del sudoeste a 24 km/h y ráfagas de 30 km/h. Al caer la noche dominical, el cielo se despejará, la mínima descenderá a los -5°C y los vientos soplarán a 12 km/h con ráfagas de 14 km/h desde el sudoeste.

Finalmente, las tardes se volverán más templadas hacia los comienzos de la semana entrante. El lunes se iniciará con un día despejado donde la máxima repetirá los 12°C, registrando vientos del oeste a 21 km/h y ráfagas de 30 km/h. Durante la noche del lunes, el cielo se cubrirá, la temperatura mínima se estabilizará en los 0°C y el viento soplará a 12 km/h con ráfagas casi imperceptibles de apenas 2 km/h desde el oeste.

El pico de este alivio térmico se consolidará el martes, jornada que presentará cielo cubierto tanto de día como de noche. La temperatura máxima diurna trepará hasta los 17°C, acompañada por vientos del noroeste a 17 km/h y ráfagas de 27 km/h, mientras que la mínima nocturna será de 1°C, con vientos que se mantendrán a 12 km/h y ráfagas de 14 km/h provenientes de la misma dirección.