Llegó la bomba polar y se registran hasta 14°C bajo cero: ¿Hasta cuando seguirá el fenómeno?

La irrupción de aire de origen antártico afecta gran parte del territorio argentino dando como resultado el abrupto descenso de las temperaturas, donde la sensación térmica marcó bajo cero en varias localidades. Estas condiciones climáticas dieron lugar a una nueva ola de frío extremo con un fenómeno, al que popularmente se denomina "bomba polar" .

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), este fenómeno trajo temperaturas muy por debajo de lo habitual para la época y también podría generar nevadas en distintos puntos del país , incluyendo sectores donde este tipo de eventos son poco comunes. Incluso en las últimas horas se emitió una serie de alertas para distintas provincias.

Además. el organismo informó que a primeras horas de este miércoles varias localidades registraban temperaturas bajísimas, alcanzado incluso sensación térmica de 14°C bajo cero.

Las provincias más afectadas por la bomba polar

El pronóstico anticipó una anomalía climática de 4 grados por debajo de lo habitual para esta época. Y según detallaron afectará a casi toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y todo el este de las provincias del noroeste.

CLIMA ARGENTINA

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas podrían tocar un piso de 2 grados para el próximo jueves, según el SMN. Y en la Patagonia el termómetro podría bajar hasta los 15 grados bajo cero en los próximos días.

En tanto, las temperaturas máximas también registrarán un marcado descenso durante toda la semana.

El informe especial que emitió el SMN detalla que el ingreso de una masa de aire de origen antártico afectará el país. “Entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

FRIO POLAR El SMN alertó por el frío polar que afecta al país e infomó que julio traerá el día más frío del año.

“Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre 10°C bajo cero y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de los 15°C bajo cero en partes de la meseta patagónica); y máximas de -5 y 7°C”, agregó el SMN.

La bomba polar se hace sentir con 14°C bajo cero

El SMN dio a conocer cuáles son las temperaturas más bajas para este miércoles 1 de julio. Luego de la actualización de las 8:00, hay al menos diez ciudades que amanecieron con temperaturas menores a 0°C.

En primer lugar se encuentra Maquinchao (Río Negro) , con una temperatura de 11.8°C bajo cero.

, con una temperatura de 11.8°C bajo cero. El segundo puesto fue para Esquel (Chubut) , con 9,2°C bajo cero.

, con 9,2°C bajo cero. El podio lo completó San Carlos de Bariloche (Río Negro), con una temperatura 9,2°C bajo cero y una sensación térmica de 14°C bajo cero.

rankin temperaturas

Hasta cuándo se extendería la “bomba polar”

Según el pronóstico del SMN, las condiciones de extremo frío empezarían a ceder hacia la segunda semana de julio, cuando las temperaturas seguirían siendo bajas, pero más normales en comparación con el promedio histórico.

La ola de aire antártico se podrá sentir fuerte en el centro y el norte de la Argentina, a tal punto que se esperan posibles nevadas en distintas zonas. Por ejemplo, en una zona inusual como las provincias de Cuyo.

viento y nieve El SMN emitió una serie de alertas para este martes en gran parte del país.

Al mismo tiempo, desde el sitio Meteored anticiparon una posibilidad de que se registren nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El pronóstico de nieve oficial del Servicio Meteorológico Nacional incluye las zonas serranas de Córdoba y San Luis y las zonas serranas de las provincias del Noroeste argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán y la provincia de Catamarca.