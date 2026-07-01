Alerta naranja por fuertes nevadas, vientos de 100 km/h y lluvias de hasta 70 mm

El SMN emitió varias alertas para este miércoles, donde el frío se hace sentir con mucha intensidad, en medio de la advertencia de una "bomba polar".

Alerta naranja por nevadas y avisos por tormentas y vientos en varias provincias.

El comienzo de julio llega con condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de la Argentina. Bajo este panorama, se advirtió sobre la presencia de un fenómeno conocido como "bomba polar ", que traerá temperaturas extremadamente bajas, que alcanzarían los 15°C bajo cero. Por estas horas además, se lanzó una serie de alertas por nevadas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles alertas amarillas por nevadas, tormentas y fuertes vientos, mientras que en Mendoza elevó a naranja el nivel de advertencia por la intensidad de la nieve prevista.

Una de las alertas emitidas por el organismo se elevó a nivel naranja, y advierte sobre nevadas que podrían ser persistentes y, por momentos, fuertes.

Se esperan fuertes nevadas: qué zonas serán las más afectadas por la alerta naranja

El nivel naranja indica que pueden presentarse fenómenos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades.

Según el reporte meteorológico, en las zonas alcanzadas por la alerta naranja podrían acumularse entre 5 y 10 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. En los sectores de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve mezclada.

Las ciudades de Mendoza afectadas por la alerta naranja por nevadas serán, Malargüe, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Junín.

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Alerta amarilla por intensas nevadas

La provincia de Neuquén también se encuentra bajo alerta de nivel amarillo, por nevadas de variada intensidad. El organismo nacional anticipó acumulaciones aproximadas de entre 10 y 15 centímetros, principalmente en sectores cordilleranos, del centro y norte provincial.

Entre las áreas afectadas se encuentran Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. La advertencia también comprende sectores de las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

El SMN no descartó que, en las zonas de menor elevación, las precipitaciones puedan caer en forma de lluvia o aguanieve. La nieve podría provocar dificultades para circular, reducción de la visibilidad y presencia de hielo sobre las rutas.

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Fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 km/h

Por otro lado, rige una alerta amarilla por viento que alcanza a sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. También hay una advertencia para áreas cordilleranas de Neuquén.

En la alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h y generar una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve levantada por el viento.

En otras regiones, el viento podría soplar desde el sector sur con velocidades de entre 30 y 60 km/h, acompañado por ráfagas que oscilarán entre los 65 y los 90 km/h.

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Alerta por fuertes tormentas: cuáles serán las provincias afectadas

También mantiene bajo advertencia amarilla a sectores de Misiones, Formosa y Corrientes por la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y granizo ocasional. En algunas zonas, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 40 y 70 milímetros y ser superados de forma puntual.

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Las recomendaciones del SMN

Ante las nevadas, el organismo aconsejó evitar viajes que no sean indispensables y consultar previamente el estado de las rutas. En caso de circular, se recomienda hacerlo con vehículos preparados para hielo y nieve, llevar cadenas, ropa de abrigo, agua, alimentos y el teléfono celular cargado.

Por los fuertes vientos, se deben asegurar los objetos que puedan ser desplazados, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan caer.

Durante las tormentas, se aconseja evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles, mantenerse lejos de ríos y lagunas y desconectar los aparatos eléctricos si ingresa agua a una vivienda.

Las alertas amarillas indican la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. La alerta naranja, en cambio, representa un peligro mayor y exige extremar las medidas de prevención.