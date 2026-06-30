Pronostican vientos de hasta 120 km/h y nieve intensa: alerta amarilla del SMN

El último día de junio llega con condiciones complicadas. El SMN advirtió por baja visibilidad y acumulación de nieve en rutas.

El SMN emitió una serie de alertas para este martes en gran parte del país.

El cierre de junio estará acompañado por viento fuerte, nevadas y posibles complicaciones en rutas de distintas regiones del país. Se advirtió que en las próximas horas las condiciones se intensificarán en gran parte de las provincias argentinas.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y pidió extremar los cuidados ante la llegada de vientos que podrían alcanzar los 120 km/h.

La situación se volverá más complicada en el extremo sur, donde también se esperan nevadas con acumulaciones importantes y posible formación de hielo sobre las rutas.

El nivel amarillo indica que los fenómenos previstos pueden provocar daños, cortes momentáneos de servicios y dificultades para realizar actividades cotidianas. Por ese motivo, las autoridades recomendaron mantenerse informados y evitar viajes innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.

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Alerta amarilla por fuertes vientos: qué zonas estarán afectadas

El SMN emitió una alerta de nivelo amarilla que advierte por vientos en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta y Jujuy el viento se sentirá con fuerza, con velocidades constantes de entre 40 y 60 km/h.

Las ráfagas podrían llegar a los 90 km/h, especialmente desde las últimas horas de este martes y durante la madrugada del miércoles.

Estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad por polvo o tierra en suspensión, caída de ramas y dificultades para circular por rutas abiertas. Los vehículos de gran porte y aquellos que transportan cargas livianas serán los más expuestos a los golpes de viento lateral.

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El viento podría llegar a los 120 km/h

La alerta por viento también se extiende a otras zonas del país, como Salta y Jujuy. En esos sectores, el viento soplará desde el oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 70 km/h.

Y el organismo nacional advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h, principalmente en áreas de alta montaña. El período más complicado se espera durante la tarde y las primeras horas de la noche.

La intensidad del viento podría provocar baja visibilidad, especialmente por el levantamiento de polvo, y generar complicaciones en rutas, caminos de montaña y pasos internacionales.

Por este motivo, se recomendó evitar actividades al aire libre en lugares expuestos y consultar el estado de los caminos antes de iniciar un viaje.

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Nieve y viento en el extremo sur del país

La provincia de Santa Cruz tendrá una jornada marcada por fuertes ráfagas, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde. El viento será del sector sur, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h,

Además, en la zona sudoeste de Santa Cruz y distintos sectores de Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por nevadas. El SMN anticipó acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados en algunos puntos.

En las zonas más bajas, la nieve puede presentarse mezclada con lluvia o aguanieve. Esto podría favorecer la formación de hielo sobre la calzada y aumentar el riesgo de despistes o choques.

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Las autoridades pidieron circular con extrema precaución y utilizar cadenas cuando sea obligatorio. También recomendaron llevar abrigo, agua, alimentos, combustible suficiente y el teléfono celular con carga completa.

Alerta por tormentas fuerte y posible caída de granizo

En Misiones también rige una alerta amarilla por tormentas, por lo que se espera una jornada con lluvias de variada intensidad y períodos de mayor inestabilidad. Algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, el fenómeno puede provocar intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Estas condiciones podrían generar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones para circular, especialmente en calles y caminos con dificultades para drenar el agua.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes eléctricos y mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas bajas. También aconseja desconectar los aparatos eléctricos si ingresa agua a las viviendas y tener preparada una mochila con linterna, documentos y teléfono celular cargado.