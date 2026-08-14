Alerta por vientos de más de 120 km/h, nevadas y fuertes tormentas

El SMN indicó que rige una advertencia por temperaturas extremas. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

La semana termina con condiciones inestables, acompañadas de bajísimas temperaturas y fuertes fenómenos que tendrán impacto este viernes en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 14 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo, tormentas, vientos fuertes y nevadas.

Según el parte publicado por el organismo, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

La alerta afecta a las provincias de San Juan y Mendoza. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve, y llevar una pala.

Vientos de más de 120 km/h y tormentas: alerta del SMN

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarillo por vientos fuertes para Catamarca y La Rioja, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

A partir de estas previsiones, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

El organismo también emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones, que será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados de ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.

Alerta por temperaturas extremas de frío

El Servicio Meteorológico publicó una advertencia de nivel amarillo por frío extremo que alcanza el oeste de Santa Cruz. Allí se registrarán temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y tomar abundante líquido.