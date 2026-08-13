Anses 2026: Tengo 60 años, ¿me puedo jubilar si no tengo aportes?

Anses explica que deben contar con un mínimo de años de aportes , pero existen herramientas para quienes no cumplen con este requisito .

En Argentina, el acceso a una jubilación exige varios requisitos obligatorios . Uno de ellos es alcanzar la edad mínima correspondiente, que es de 60 años en mujeres y 65 en hombres. Otro es contar con al menos 30 años de aportes . Quienes no cumplan con algunos de estos requerimientos, no podrán jubilarse mediante los mecanismos habituales.

Para las personas que no tengan los años de aportes necesarios, la última moratoria ya venció en marzo de 2025. Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional orientado exclusivamente a trabajadores en actividad que les faltan 10 años o menos para jubilarse, algo que afecta a una parte importante de la población, especialmente a quienes trabajaron en la economía informal o en tareas sin registrar.

El sistema posibilita sumar los años faltantes mediante la compra de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales , conocidas como UCAP, fijada en $41.000,32 desde agosto 2026. Cada unidad adquirida cancela exactamente un mes de servicios adeudados. Dependiendo de cada situación, la deuda puede abonarse a través de cuotas descontadas del futuro haber jubilatorio o mediante pagos electrónicos realizados antes de acceder al beneficio.

El programa está destinado a personas que ya saben que llegarán a la edad jubilatoria sin los años de aportes requeridos.

Quiénes pueden acceder al Plan de ANSES y qué períodos permite regularizar

Según precisa la ANSES a través de su página web, el plan está disponible para mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 que necesiten regularizar aportes faltantes para intentar llegar en mejores condiciones al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

Para los trabajadores que aún se encuentran en actividad, la ley permite regularizar períodos anteriores al 31 de marzo de 2012 inclusive. Esto significa que los meses sin aportes registrados hasta esa fecha pueden ser adquiridos mediante pagos electrónicos. En tanto, para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, el régimen contempla la posibilidad de regularizar períodos anteriores a diciembre de 2008 inclusive.

Uno de los requisitos es que los períodos a incorporar no deben coincidir con trabajos registrados formalmente. Es decir, solamente pueden regularizarse meses en los que no existieron aportes declarados bajo relación de dependencia, monotributo o actividad autónoma.

El plan permite "comprar" años de aportes. La cifra actual es de $41.000 por cada mes cancelado.

Cómo iniciar en ANSES el trámite en 2026 para regularizar aportes

Para adherirse al plan, la persona interesada debe solicitar un turno en ANSES. En la oficina del organismo le informarán cuántos años de aportes le faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES y revisar el “Historial Laboral”

y revisar el Verificar qué aportes figuran registrados

Sacar un turno en ANSES

en ANSES Consultar en una oficina cuántos años faltan

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y toda la documentación laboral que resulte necesaria

Aceptar el plan de pagos si corresponde

En el caso de los trabajadores activos, ANSES habilita la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para cancelar los períodos que se desean regularizar. Por su parte, quienes ya tienen la edad jubilatoria reciben un cálculo automático de las unidades de pago previsional necesarias para completar los años faltantes. ANSES también determina la cantidad de cuotas y el monto que será descontado mensualmente del futuro haber jubilatorio.

El trámite debe hacerse de forma presencial en una oficina de la ANSES, con turno previo.

La PUAM, otra herramienta para quienes no cuenten con los años de aportes

La ANSES mantiene vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no cuenten con los años de aportes y no perciben otra jubilación o pensión. Esta pensión mensual equivale al 80% de un haber mínimo. En agosto 2026, es de $405.820,74. Además, permite cobrar asignaciones familiares y contar con la cobertura de salud y servicios de PAMI.

Para tramitarla es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa, que permitirá constatar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados. La gestión de esta prestación es simple y con pocos pasos a través de Mi ANSES. El proceso es el siguiente:

Ingresar a mi ANSES y verificar los datos de contacto y domicilio registrados. Si algún dato requiere actualización, se modifica desde la opción Información Personal > Domicilio y datos de contacto.

Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor en el menú de opciones.

Seguir los pasos indicados por el sistema para completar la gestión.

Una vez completada esta secuencia, el sistema notifica en pantalla que la solicitud de la PUAM ha sido enviada exitosamente.