Quienes estén cerca de jubilarse pero no cumplan con la cantidad de años exigidos, pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional de Anses . Cómo hacerlo

Cómo jubilarse si te faltan años de aportes: el paso a paso para acceder al Plan de Pago 2026 de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en junio 2026 el Plan de Pago de Deuda Previsional , una herramienta que permite completar los 30 años de aportes a aquellas personas que estén a 10 años o menos de jubilarse, pero no lleguen a cumplir esa exigencia.

Este mecanismo, creado a través de la Ley 27.705 , posibilita completar los años faltantes mediante la compra de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales , conocidas como UCAP .

Dependiendo de cada situación, la deuda puede abonarse a través de cuotas descontadas del futuro haber jubilatorio o mediante pagos electrónicos realizados antes de acceder al beneficio.

Quiénes pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional 2026

La herramienta está destinada a quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos, y a los trabajadores en actividad que todavía no cumplen la edad para jubilarse -60 en mujeres y 65 en hombres-, pero saben que no llegarán a completar los años de servicios exigidos.

ANSES discapacidad El programa permite completar los años de aportes.

Según precisa la ANSES a través de su página web, el plan está disponible para mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 que necesiten regularizar aportes faltantes para intentar llegar en mejores condiciones al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

Qué períodos se pueden regularizar con el Plan de Pago de Deuda Previsional de Anses 2026

Para los trabajadores que aún se encuentran en actividad, la ley permite regularizar períodos anteriores al 31 de marzo de 2012 inclusive. Esto significa que los meses sin aportes registrados hasta esa fecha pueden ser adquiridos mediante pagos electrónicos. En tanto, para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, el régimen contempla la posibilidad de regularizar períodos anteriores a diciembre de 2008 inclusive.

Uno de los requisitos es que los períodos a incorporar no deben coincidir con trabajos registrados formalmente. Es decir, solamente pueden regularizarse meses en los que no existieron aportes declarados bajo relación de dependencia, monotributo o actividad autónoma. Si el titular encuentra períodos trabajados que no figuran registrados, puede iniciar un reconocimiento de servicios. Para eso deberá presentar la documentación que respalde esos años de actividad laboral.

Cómo iniciar en ANSES el trámite en 2026 para regularizar aportes

Para adherirse al plan, la persona interesada debe solicitar un turno en ANSES. En la oficina del organismo le informarán cuántos años de aportes le faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES y revisar el “Historial Laboral”

Verificar qué aportes figuran registrados

Sacar un turno en ANSES

Consultar en una oficina cuántos años faltan

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y toda la documentación laboral que resulte necesaria

Aceptar el plan de pagos si corresponde

En el caso de los trabajadores activos, ANSES habilita la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para cancelar los períodos que se desean regularizar. Por su parte, quienes ya tienen la edad jubilatoria reciben un cálculo automático de las unidades de pago previsional necesarias para completar los años faltantes

ANSES también determina la cantidad de cuotas y el monto que será descontado mensualmente del futuro haber jubilatorio.

Los beneficiarios tienen que hacer el pedido en la web de la Anses. Quienes quiera adherirse al programa, deben sacar un turno e ir personalmente a la ANSES.

Qué información revisa ANSES y por qué podría rechazar el pedido

Antes de aprobar la adhesión al Plan de Pago de Deuda Previsional, el organismo previsional realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Entre los aspectos que se analizan se encuentran:

Los ingresos declarados durante los últimos doce meses

Los niveles de consumo

Los movimientos asociados a tarjetas de crédito

La situación patrimonial general del solicitante

Titularidad de inmuebles, vehículos y otros bienes registrables

Si los indicadores económicos o patrimoniales superan determinados parámetros fijados por la reglamentación vigente, la adhesión al plan podría ser rechazada. También pueden surgir observaciones cuando existen incompatibilidades con otras prestaciones previsionales o beneficios que no pueden coexistir con este régimen.