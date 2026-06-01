Calendario Anses: la fecha de cobro confirmada para cada jubilado en junio 2026 con el aguinaldo

Anses definió el cronograma oficial de pagos para junio 2026 , con el aumento, el bono y el SAC. ¿Cuánto cobran en total?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar el calendario de cobro correspondiente a junio 2026. En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes, que en esta oportunidad fue movido al lunes 15.

Además del aumento mensual y el bono extraordinario, esta vez los beneficiarios del organismo previsional recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo . El monto, que equivale al 50% del mejor haber recibido en el primer semestre, se depositará en la misma fecha que los haberes tradicionales.

Como es habitual, la fecha exacta de cobro se establece según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, un sistema que ayuda a la organización y la previsibilidad de los pagos.

jubilados-cobro-ansesjpg.jpg ANSES ratificó el bono para los jubilados que cobren haber mínimo.

Este es el calendario difundido por el organismo previsional para el pago de los haberes junto al aguinaldo y el bono extraordinario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del 8 de junio

DNI terminados en 1: a partir del 9 de junio

DNI terminados en 2: a partir del 10 de junio

DNI terminados en 3: a partir del 11 de junio

DNI terminados en 4: a partir del 12 de junio

DNI terminados en 5: a partir del 16 de junio

DNI terminados en 6: a partir del 17 de junio

DNI terminados en 7: a partir del 18 de junio

DNI terminados en 8: a partir del 19 de junio

DNI terminados en 9: a partir del 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 12 de junio

jubilaciones jubilados anses La fecha de cobro dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cómo queda la jubilación mínima en junio 2026, con aumento, bono y aguinaldo

Todos los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán en junio 2026 un aumento de 2,58% en sus haberes. Esto se debe al mecanismo de actualización mensual fijado en el DNU 274/24 que toma para el cálculo el índice de inflación de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para este caso, se toma el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de abril.

Con este incremento, la jubilación mínima subirá a $403.318. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $473.318. Pero además, se debe agregar el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mejor remuneración –sin el bono- en los primeros seis meses del año, que justamente será la de junio. Por lo tanto, el SAC rondará los $201.658. Así, sumando la jubilación, el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados de la mínima recibirán cerca de $670.000.

El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654 sin bono y $392.654 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $282.322 sin bono y $352.322 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $403.397 sin bono y $473.397 con bono. A todas estas prestaciones también se les debe añadir el extra de 50% correspondiente al aguinaldo.