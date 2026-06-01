Calendario Anses: la fecha de cobro confirmada para cada jubilado en junio 2026 con el aguinaldo

Anses definió el cronograma oficial de pagos para junio 2026, con el aumento, el bono y el SAC. ¿Cuánto cobran en total?
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar el calendario de cobro correspondiente a junio 2026. En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes, que en esta oportunidad fue movido al lunes 15.
Además del aumento mensual y el bono extraordinario, esta vez los beneficiarios del organismo previsional recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. El monto, que equivale al 50% del mejor haber recibido en el primer semestre, se depositará en la misma fecha que los haberes tradicionales.
Calendario ANSES: fecha de pago de jubilaciones y pensiones junio 2026
Como es habitual, la fecha exacta de cobro se establece según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, un sistema que ayuda a la organización y la previsibilidad de los pagos.
Este es el calendario difundido por el organismo previsional para el pago de los haberes junto al aguinaldo y el bono extraordinario:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: a partir del 8 de junio
- DNI terminados en 1: a partir del 9 de junio
- DNI terminados en 2: a partir del 10 de junio
- DNI terminados en 3: a partir del 11 de junio
- DNI terminados en 4: a partir del 12 de junio
- DNI terminados en 5: a partir del 16 de junio
- DNI terminados en 6: a partir del 17 de junio
- DNI terminados en 7: a partir del 18 de junio
- DNI terminados en 8: a partir del 19 de junio
- DNI terminados en 9: a partir del 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de junio
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 12 de junio
Cómo queda la jubilación mínima en junio 2026, con aumento, bono y aguinaldo
Todos los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán en junio 2026 un aumento de 2,58% en sus haberes. Esto se debe al mecanismo de actualización mensual fijado en el DNU 274/24 que toma para el cálculo el índice de inflación de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para este caso, se toma el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de abril.
Con este incremento, la jubilación mínima subirá a $403.318. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $473.318. Pero además, se debe agregar el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mejor remuneración –sin el bono- en los primeros seis meses del año, que justamente será la de junio. Por lo tanto, el SAC rondará los $201.658. Así, sumando la jubilación, el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados de la mínima recibirán cerca de $670.000.
El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654 sin bono y $392.654 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $282.322 sin bono y $352.322 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $403.397 sin bono y $473.397 con bono. A todas estas prestaciones también se les debe añadir el extra de 50% correspondiente al aguinaldo.
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