El organismo previsional, Anses , cuenta con un programa especial para hombres y mujeres que estén cerca de jubilarse pero no cuenten con los años de aportes necesarios.

ANSES, plan para completar aportes 2026: estas son las personas que pueden adherirse al programa y jubilarse

Los adultos mayores que estén a 10 años o menos de cumplir la edad para jubilarse , pero lleguen a ese momento sin tener los años de aportes necesarios, pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional , una herramienta que mantiene vigente la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y permite saldar esa deuda.

Este programa fue creado mediante la Ley 27.705 y apunta principalmente a trabajadores que no llegan a reunir los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino. La medida funciona mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales, conocida como UCAP , cuyo valor se actualiza en función de la base mínima imponible del régimen general.

Según precisa la ANSES a través de su página web, este plan está disponible para mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 que necesiten regularizar aportes faltantes para intentar llegar en mejores condiciones al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

Mediante esta medida, se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, que se pagarán a través de un volante electrónico de pago (VEP).

ANSES discapacidad La ANSES permite cancelar aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive.

Esta medida permite que las personas cancelen los periodos que elijan de acuerdo a sus posibilidades. Si el titular encuentra períodos trabajados que no figuran registrados, puede iniciar un reconocimiento de servicios. Para eso deberá presentar la documentación que respalde esos años de actividad laboral.

Este mecanismo de pagos está dirigido únicamente a quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Para quienes ya la cumplieron, la alternativa vigente es la moratoria de la Ley 24.476, que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993. Para acceder a este plan no es necesario realizar ningún tipo de evaluación socioeconómica.

Cómo iniciar en ANSES el trámite para regularizar aportes

Para adherirse al plan, la persona interesada debe solicitar un turno en ANSES. En la oficina del organismo le informarán cuántos años de aportes le faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES y revisar el “Historial Laboral”

Verificar qué aportes figuran registrados

Sacar un turno en ANSES

Consultar en una oficina cuántos años faltan

Aceptar el plan de pagos si corresponde

jubilaciones jubilados anses Los interesados deberán ir a una oficina de la ANSES, donde les precisarán los años de aportes faltantes.

Anses 2026: reconocimiento por tareas de cuidado

Además del plan de pagos, la ANSES mantiene vigente el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, destinado a mujeres de 60 años o más que hayan tenido hijos. La medida permite que muchas mujeres puedan completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La iniciativa reconoce un año de aporte por cada hijo biológico y dos años por cada hijo adoptivo. También contempla un año adicional en casos de hijos con discapacidad y dos años extra para madres que hayan percibido la Asignación Universal por Hijo durante doce años o más.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026, con aumento, bono y aguinaldo

Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán en junio 2026 un nuevo aumento de sus haberes, como establece el DNU 274/24. A este incremento se le agrega el bono extraordinario y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), lo que generará el haber más alto del año. Para calcular la suba, se toma el índice de inflación de abril, que fue de 2,6%. Sin embargo, el sistema utiliza un porcentaje con dos decimales, por lo que el ajuste final será de 2,58%.

jubilados-cobro-ansesjpg.jpg Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un aumento de en junio 2026.

Con este porcentaje de aumento, la jubilación mínima subirá a $403.318. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $473.318. Pero además, se debe agregar el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mejor remuneración –sin el bono- en los primeros seis meses del año, que justamente será la de junio. Por lo tanto, el SAC rondará los $201.658.

Así, la jubilación mínima de junio 2026 estará compuesta de la siguiente manera:

Haber mínimo: $403.318

$403.318 Bono : $70.000

: $70.000 Aguinaldo : $201.659

: $201.659 Total a cobrar: $674.977

El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654 sin bono y $392.654 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $282.322 sin bono y $352.322 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $403.397 sin bono y $473.397 con bono. A todas estas prestaciones también se les debe añadir el extra de 50% correspondiente al aguinaldo.